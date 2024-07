Truthear – słuchawki dokanałowe dla fanów dobrego brzmienia

Na nasz rynek wchodzi marka Truthear, która specjalizuje się w tworzeniu zaprojektowanych w przemyślany sposób z wykorzystaniem nowych technologii słuchawek dokanałowych. Marka ta na początek zaoferuje nam dokanałowe monitory douszne, które zaskoczą wszystkich entuzjastów bardzo dobrym brzmieniem przy zachowaniu nad wyraz rozsądnych cen. Truthear mają nad wyraz interesujące wzornictwo oraz doskonałe wykonanie. Niewątpliwie będą to jedne z ciekawszych słuchawek dokanałowych w swoim przedziale cenowym na rynku.

Truthear NOVA

Słuchawki te mają pięć przetworników o zaawansowanej konstrukcji umieszczonych w obudowie wykonanej za pomocą druku DLP-3D. Pierwszy z nich, dynamiczny driver obsługujący niskie tony posiada membranę wykonaną z płynnych kryształów oraz zaawansowany układ magnetyczny wykorzystujący magnesy neodymowe N52. Przetwornik ten, dzięki średnicy wspomnianego układu magnetycznego wynoszącej 10mm posiada niezwykle niskie zniekształcenia w swoim paśmie pracy. Dzięki temu bas z modelu NOVA jest silny, wyrazisty i zawsze kontrolowany.

Monitory dokanałowe NOVA mają także specjalne przetworniki odtwarzające środek oraz górę pasma. Para większych armatur przenosi średnicę oraz niższą część góry pasma. Natomiast specjalna, mniejsza para przetworników odtwarza wysokie tony. Takie zestawienie pozwala na zastosowanie przetworników tam, gdzie ich parametry są najlepsze, a także zgranie ich ze sobą pod względem efektywności. Dzięki temu uzyskujemy niezwykle spójne brzmienie, także w kwestii zgrania tych czterech przetworników z dynamicznym driverem basowym.

Truthear NOVA oferuje słuchaczowi bardzo wiele. Bo w zestawie mamy nie tylko eleganckie i świetnie wykonane etui do słuchawek, ale także dedykowany, a nawet kolorystycznie ze słuchawkami spójny kabel. Ten ostatni został wykonany z miedzi monokrystalicznej i zapewni nasycone, detaliczne a przy tym wyrafinowane brzmienie.

Monitory dokanałowe Truthear NOVA dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a ich sugerowana cena detaliczna wynosi 699 PLN.

Truthear HEXA

Drugi od góry model marki Truthear to zawansowana konstrukcja, która została przemyślana w każdym calu. Słuchawki te mają jeden przetwornik dynamiczny o średnicy 10 mm i magnesie neodymowym N52 oraz trzy dedykowane przetworniki armaturowe. Jednocześnie zadbano tutaj, podobnie jak w modelu NOVA o to, aby wszystkie przetworniki były ze sobą idealnie zgrane zachowując idealną spójność w całym paśmie.

W modelu HEXA zastosowano też hybrydowy sposób podziału, czyli korzystając jednocześnie z elementów pasywnych w zwrotnicy, jak i też ze specjalnych falowodów. Te ostatnie wydrukowane są za pomocą druku 3D i wspomagają podział pasma tak, aby każdy z przetworników pracował w optymalnych dla siebie warunkach.

Truthear ZERO:RED oraz Truthear ZERO

Truthear ZERO:RED to słuchawki, które pomimo swojej przystępnej ceny mają niezwykle ciekawą budowę. Użyto tutaj dwóch przetworników dynamicznych, jednakże o różnych średnicach tak, aby każdy z nich lepiej przetwarzał swój zakres pasma. Dzięki temu uzyskano nie tylko znakomite niskie tony, ale także naturalny środek oraz czyste wysokie częstotliwości. Nie bez znaczenia jest tutaj także fakt, że obudowa tych słuchawek została wykonana w technice druku DLP-3D, co w tej klasie cenowej praktycznie się nie zdarza. Dzięki temu także konstrukcja wewnętrzna tych słuchawek jest niezwykle zaawansowana, co bezpośrednio przekłada się na jakość brzmienia.

Modele ZERO:RED oraz ZERO różnią się sposobem strojenia, w przypadku modelu niebieskiego jest ono bardziej „rozrywkowe” a w przypadku RED bardziej neutralne.

Słuchawki dokanałowe Truthear ZERO:RED oraz ZERO dostępne są już w sieci sklepów HiFiPRO/MP3Store, a ich sugerowana cena wynosi 279 oraz 249 PLN.