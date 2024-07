Creative Technology przedstawia Creative Outlier Go: słuchawki typu otwartego, stworzone jako towarzysz zarówno podczas przygód, jak i codziennych dojazdów do pracy. Dzięki technologii otwartej konstrukcji i swojemu stylowi, te słuchawki redefiniują spojrzenie na klasyczne audio. Zestaw słuchawkowy Creative Outlier Go łączy w sobie immersyjny dźwięk z zachowaniem świadomości otoczenia bez względu na czas i miejsce, w którym się znajdujemy. Dzięki specjalnie dostrojonym 14,2 mm przetwornikom neodymowym, regulowaną dwuosiową obracaną konstrukcją, która umożliwia dopasowanie słuchawek do każdego indywidualnego kształtu i rozmiaru uszu, użytkownik dostaje wysokiej jakości dźwięk bez opóźnień. Urządzenie zostało wyposażone w eleganckie etui z funkcją ładowania, która umożliwia pozostanie w kontakcie ze swoim audio nawet do 26 godzin.

Słuchawki Creative Outlier Go zostały tak zaprojektowane, aby transmitować fale dźwiękowe poprzez wibracje bezpośrednio do bębenków, co pozwala użytkownikom nie tylko cieszyć się rozrywką audio w ruchu, ale również utrzymywać kontakt z otoczeniem. Słuchawki wyposażono w miękkie, silikonowe haczyki na uszy, które zostały stworzone z myślą o długotrwałym użytkowaniu, co zapewnia najwyższy komfort noszenia ich nawet przez cały dzień. Dodatkowo, mają interfejs dotykowy, który ułatwia sterowanie. Certyfikat IPX4 umożliwia korzystanie ze słuchawek nawet podczas deszczowych dni.

Dzięki zaawansowanej technologii Bluetooth 5.4 z funkcją Multipoint użytkownik może korzystać jednoczęśnie z dwóch podłączonych urządzeń. Dodatkowo, Outlier Go posiadają tryb Low Latency, który minimalizuje opóźnienia synchronizacji audio i wideo podczas bezprzewodowego przesyłania strumieniowego. Słuchawki zostały wyposażone w dwa wbudowane wysokiej jakości mikrofony dookólne po jednym na każdą stronę, umożliwiając łatwą komunikację i aktywację funkcji Asystenta Głosowego.

Dla indywidualnego dostosowania dźwięku producent oferuje swoją autorską aplikację, w której mamy możliwość skorzystania z predefiniowanych ustawień dźwięku lub swoich osobistych upodobań wykorzystując korektor EQ. Dodatkowo aplikacja pozwala na wyciszenie dźwiękowych powiadomień, wykonywać aktualizacje oprogramowania układowego oraz korzystać z szerokiej gamy dodatkowych funkcji za pośrednictwem interfejsu aplikacji.

Creative Outlier Go kosztują 259 PLN i można je zamówić na stronie creative.com/OutlierGo