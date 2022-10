Nowa, kompaktowa kamera Sony PTZ 4K jest już dostępna w Europie

Najnowsza kamera Sony, która wzbogaca ofertę kamer PTZ, SRG-X40UH jest już dostępna w Europie. Urządzenie jest przeznaczone do zdalnej komunikacji i monitorowania w branżach, które w ostatnich latach odnotowują szybki rozwój: biurach, edukacji, opiece zdrowotnej i innych.

Zaprezentowana po raz pierwszy w maju, w trakcie tegorocznych targów ISE, kamera SRG-X40UH wykorzystuje przetwornik obrazu 4K Exmor R CMOS i pozwala uzyskać obraz w wysokiej rozdzielczośći 4K oraz duży zoom, połączone z szerokim kątem widzenia, a także łączność UVC i HDMI. Dzięki prostej obsłudze i dostępnym interfejsom jest to urządzenie łatwe do podłączenia i może być używane do wielu aplikacji wideo na żywo, w tym wideokonferencji internetowych z prostym połączeniem typu plug n play za pomocą kabla USB-C.

Niedroga kamera PTZ 4K SRG-X40UH, zapewniająca wysoką jakość i szczegółowość obrazu, została nagrodzona jako produkt „Best of Show” na targach Infocomm 2022 w czerwcu. Obiektyw ma szeroki kąt widzenia wynoszący 70 stopni, a technologia Clear Image Zoom pozwala 40x przybliżyć obraz w rozdzielczości FHD i 30x w 4K. SRG-X40UH oferuje naturalne odwzorowanie kolorów i wysoką czułość, jeśli chodzi o uchwycenie wyglądu twarzy i innych istotnych szczegółów w zdalnej komunikacji, nawet w sytuacjach słabego oświetlenia. Szybki ruch PTZ oraz przystosowanie do montażu sufitowego oznacza, że można użyć tej kamery do rejestracji ważnych obrazów w różnych lokalizacjach: od małych sal konferencyjnych po duże audytoria.

Kamera SRG-X40UH, wyposażona w wygodne w użyciu złącza USB i HDMI, jest również zgodna ze standardem PoE+. W przypadku integracji z istniejącymi systemami stawia minimalne wymagania w zakresie okablowania i jest przystosowana do zdalnego sterowania z użyciem protokołu VISCA/VISCA over IP.

Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu technicznemu, gama kamer PTZ i kamer zdalnych Sony jest obecnie szeroko stosowana do zdalnego kształcenia i komunikacji na uniwersytetach, w szpitalach i biurach, a także do zdalnej produkcji na imprezach i w telewizji.

Kamera SRG-X40UH jest dostępna w cenie detalicznej około 3 000 EUR.