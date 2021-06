Trasa Kult Akustik 2021 wystartuje już w czerwcu!

Kult wyrusza w trasę „bez prądu”! Formacja Kazika Staszewskiego poinformowała o datach występów, które odbędą się w ramach trasy Kult Akustik 2021. Zespół zaplanował łącznie 11 koncertów w 6 polskich miastach. Bilety na wydarzenia są dostępne w sprzedaży!

Akustyczna trasa Kultu to wydarzenie, na które corocznie z utęsknieniem czekają wszyscy fani formacji Kazika Staszewskiego. Już w czerwcu 2021 zespół ponownie zabierze swoją publiczność w muzyczną podróż, w trakcie której fani będą mogli zobaczyć to szczególne i zupełnie unikalne oblicze zespołu. Cykl występów „bez prądu” rozpocznie się 4 czerwca w warszawskiej Stodole i potrwa do 4 lipca. Oprócz warszawskich koncertów, zespół zaplanował także występy w Toruniu, Łodzi, Lublinie, Wrocławiu oraz Katowicach. Część spośród zaplanowanych wydarzeń to koncerty przeniesione z ubiegłego roku, które nie mogły się odbyć z uwagi na trwającą pandemię.

Trasa Kult Akustik 2021:

4,5,10 oraz 11 czerwca, Warszawa, Klub Stodoła

6 czerwca (godz. 16:00 oraz 20:30), Wrocław, WCK

15 czerwca, Lublin, Centrum Spotkania Kultur

16 czerwca, Łódź, Klub Wytwórnia

17 czerwca, Toruń, CKK Jordanki

4 lipca (godz. 16:00 oraz 20:30), Katowice, Katowice Miasto Ogrodów

Koncerty w ramach trasy Kult Akustik 2021 odbędą się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Liczba miejsc siedzących jest ograniczona, a między krzesłami zachowane zostaną odstępy. Udział w koncercie będą mogły wziąć wyłącznie osoby zaopatrzone w środki ochrony osobistej, które przekażą Organizatorowi podpisane Oświadczenie Uczestnika Wydarzenia. Posiadacze biletów zostaną również poproszeni o korzystanie z płynów dezynfekujących, a także o zachowywanie dystansu.

Bilety dostępne w sprzedaży internetowej na www.stodola.pl oraz www.ticketclub.pl.