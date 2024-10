The Cure prezentują A Fragile Thing – drugą zapowiedź nadchodzącego albumu

A Fragile Thing to drugi utwór z wyczekiwanego, 14. albumu The Cure. Songs Of A Lost World ukaże się już 1 listopada. Songs Of A Lost World ukaże się 1 listopada i będzie pierwszym studyjnym wydawnictwem grupy od 16 lat. Utwory z płyty zostały przedpremierowo zaprezentowane podczas trwającej 90 dni i obejmującej 33 kraje trasy koncertowej Shows Of A Lost World, podczas której zespół zagrał dla ponad 1,3 mln fanów.

Zgodnie ze złożoną fanom obietnicą, grupa ujawniła tytuły pozostałych utworów z nadchodzącej płyty.

A Fragile Thing jest napędzany przez trudności, jakie napotykamy, wybierając między wzajemnie wykluczającymi się potrzebami i przez to, jak radzimy sobie z daremnym żalem, wynikającym z tych decyzji, niezależnie od tego, jak bardzo jesteśmy pewni, że wybraliśmy właściwie… Bycie osobą, którą naprawdę musisz być, często jest bardzo trudne – komentuje Robert Smith.

Songs Of A Lost World zostało w całości napisane i zaaranżowane przez Smitha. Artysta wyprodukował i zmiksował album wspólnie z Paulem Corkettem. Robert Smith stworzył koncepcję okładki, a wieloletni pracownik The Cure Andy Vella zajął się grafiką i projektem graficznym. Na okładce znajduje się „Bagatelle”, rzeźba Janeza Pirnata z 1975 r.

Album zostanie wydany jako 1LP, 2 LP Miles Showell Abbey Road half-speed master, 1LP marble, kaseta, 1 CD, pakiet deluxe 2 CD+Blu-ray zawierający instrumentalną wersję krążka i miks Dolby Atmos, a także w formatach cyfrowych.

Songs Of A Lost World – lista utworów:

1. Alone

2. And Nothing Is Forever

3. A Fragile Thing

4. Warsong

5. Drone:Nodrone

6. I Can Never Say Goodbye

7. All I Ever AM

8. Endsong