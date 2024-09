Iron Maiden ogłaszają swoją trasę Run For Your Lives World Tour 2025/26

Iron Maiden rozpocznie swoją światową trasę Run For Your Lives 27 maja przyszłego roku w Budapeszcie, a następnie zagra 27 koncertów na stadionach, festiwalach i w halach w całej Europie. Trasa upamiętnia 50 lat od momentu, gdy Steven Harris założył zespół pod koniec 1975 roku, a fani Maiden mogą spodziewać się wyjątkowego zestawu utworów, obejmującego dziewięć albumów studyjnych – od Iron Maiden po Fear Of The Dark z najbardziej spektakularnym i dopracowanym show, jakie kiedykolwiek stworzyli.

W Polsce zespół zobaczymy 2 sierpnia 2025 na warszawskim stadionie PGE Narodowy. Bilety będą dostępne w sprzedaży w piątek 27 września o godz. 10:00 na LiveNation.pl. Tradycyjnie, członkowie Fan Clubu Iron Maiden będą mieli dostęp do przedsprzedaży, a na każdym koncercie będą dostępne specjalne pakiety Trooper VIP. Przedsprzedaż Citi Handlowy rozpocznie się w środę, 25 września o godz. 10:00, a przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się w czwartek, 26 września o godz. 10:00.

Gośćmi specjalnymi warszawskiego koncertu będzie szwedzki zespół Avatar.