SkyShowtime podaje datę premiery serialu kryminalnego A Town Called Malice

Platforma SkyShowtime potwierdziła dziś datę premiery nowego serialu kryminalnego A Town Called Malice. Pełen zwrotów akcji serial trafi do SkyShowtime w piątek 12 maja. W dniu premiery udostępnione zostaną trzy z ośmiu odcinków, a pozostałe będą pojawiać się co tydzień.

Akcja serialu A Town Called Malice toczy się na początku lat 80. w plażowych klubach i cieniu palm na wybrzeżu Costa del Sol. Śledzimy losy rodziny Lordów, drobnych złodziejaszków z południowego Londynu, którzy postanowili uciec tu przed policją badającą sprawę głośnego morderstwa i przy okazji wyczuli w Hiszpanii okazję łatwego zarobku. W głównych rolach występują Jack Rowan, Jason Flemyng, Martha Plimpton i Tahirah Sharif.

Najmłodszy syn, Gene (Rowan), bystry, ale często ignorowany i niedoceniany na rodzinnym forum, ucieka wraz ze swoją nieustraszoną narzeczoną Cindy (Sharif) do Hiszpanii, aby uniknąć aresztowania po tym, jak ledwo udaje im się ujść z życiem podczas krwawych gangsterskich porachunków. Para szybko jednak zostaje uwikłana w sprawy lokalnego przestępczego półświatka, a kłopoty stają się ich chlebem powszednim. Gdy pozostali członkowie rodu dołączają do nich na Costa del Sol, rodzina zdaje sobie sprawę, że jest to fantastyczna okazja, aby zmienić swój wizerunek i odzyskać dawną chwałę – co bardzo nie podoba się Gene’owi i Cindy, którzy mają zupełnie inne plany. Niezwykle istotnym elementem serialu A Town Called Malice jest jego ścieżka dźwiękowa inspirowana rytmami lat 80. i nadająca mu wyjątkowy klimat.

Serwis SkyShowtime dostępny jest bezpośrednio na stronie https://www.skyshowtime.com oraz poprzez aplikację SkyShowtime na urządzeniach z systemem Apple iOS i Android, tvOS, Android TV, Google Chromecast, LG TV oraz Samsung. Miesięczny abonament SkyShowtime kosztuje 24,99 PLN. Serwis oferuje siedmiodniowy okres próbny.