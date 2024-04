Nowe Audi Q6 i SQ6 e-tron już dostępne w sprzedaży w Polsce

Nowe elektryczne Audi Q6 e-tron i SQ6 e-tron, zbudowane na platformie PPE już wkrótce trafią do polskich klientów – modele są już dostępne w konfiguratorze na www.audi.pl. Pierwsze egzemplarze wyjadą na drogi w drugiej połowie 2024 roku. Cena z wersję Q6 e-tron rozpoczyna się od 355 000 PLN. Za bogatszą wersję SQ6 e-tron trzeba zapłacić od 419 000 PLN.

Nowe Audi Q6 e-tron i SQ6 e-tron to pierwsze produkcyjne modele zbudowane na platformie Premium Platform Electric (PPE). Wykorzystano w nich mocne, kompaktowe i bardzo efektywne silniki elektryczne oraz nowo opracowany akumulator litowo-jonowy. Akumulator składa się z 12 modułów i 180 ogniw pryzmatycznych o łącznej pojemności brutto 100 kWh (94,9 kWh netto). Zapewnia to zasięg nawet do 624 kilometrów na jednym ładowaniu.

Kluczowe w obu nowych wersjach jest zastosowanie technologii 800 V i standardowej maksymalnej mocy ładowania 270 kW. Dzięki temu na odpowiedniej stacji ładowania (HPC) akumulator można naładować energią potrzebną do pokonania 255 km w zaledwie 10 minut. Stan naładowania wzrasta z 10 do 80% w ciągu około 21 minut.

Za formę wzoru świateł odpowiada moduł oprogramowania jednego z pięciu komputerów Q6 e-tron. W przypadku cyfrowych tylnych lamp drugiej generacji, sześć paneli OLED składających się łącznie z 360 segmentów generuje nowy obraz co 10 ms, korzystając ze specjalnie opracowanego algorytmu. Oświetlenie w Audi Q6 e-tron wydaje się żywsze i inteligentniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Aktywna cyfrowa sygnatura świetlna wskazuje również drogę do przyszłości technologii oświetleniowej Audi.

Nowy system informacyjno-rozrywkowy po raz pierwszy wykorzystuje system operacyjny Android Automotive. Dzięki bezprzewodowym aktualizacjom jego treści, w tym najnowsze usługi Audi connect i udoskonalony planer trasy e-tron – dostępne w standardzie, są zawsze aktualne. Aplikacje takie jak YouTube można pobrać za pośrednictwem sklepu z zewnętrznymi aplikacjami, który jest bezpośrednio zintegrowany z MMI.

Sercem systemu nagłośnienia Bang & Olufsen Premium jest wysokowydajny wzmacniacz, który zasila 20 głośników o łącznej mocy 830 W. Cztery z nich są zintegrowane z zagłówkami przednich siedzeń i – po raz pierwszy w Audi – umożliwiają tworzenie stref dźwiękowych.

Oba modele są już dostępne w konfiguratorze na stronie www.audi.pl.