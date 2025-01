TP-Link prezentuje szereg nowych rozwiązań dla inteligentnego domu

Na trwających w Las Vegas targach CES 2025 TP-Link prezentuje kompletny ekosystem dla inteligentnego domu. Od robotów odkurzających i inteligentnych kamer bezpieczeństwa, przez zamki do drzwi z biometrią – po rejestratory NVR oraz intuicyjne inteligentne oświetlenie – każde rozwiązanie zostało zaprojektowane w celu uproszczenia codziennych wyzwań konsumentów. Dodatkowo każde z urządzeń może być w prosty sposób zarządzane poprzez aplikację Tapo.

Jednym z najciekawszych zaprezentowanych produktów jest inteligentny zamek do drzwi Tapo DL130. Urządzenie działa w oparciu o zaawansowaną technologię rozpoznawania układu żył dłoni, która analizuje unikalne wzory naczyń krwionośnych, zapewniając niezrównaną ochronę przed nieautoryzowanym dostępem. Wzory żył dłoni są bardzo skomplikowane i całkowicie unikalne dla każdego – nawet bliźnięta jednojajowe mają różne układy. Analizując te wzory, inteligentny zamek Tapo przekształca je w jedyny w swoim rodzaju biometryczny klucz, oferując wyższy poziom bezpieczeństwa w porównaniu z tradycyjnymi systemami rozpoznawania odcisków palców lub twarzy. Co istotne, bezdotykowy system rozpoznawania działa płynnie niezależnie od tego, czy dłonie są suche, mokre czy brudne. Zamek wspiera również otwieranie za pomocą odcisku palca, kodów na klawiaturze numerycznej, protokołu Bluetooth, aplikacji Tapo, a także tradycyjnych kluczy. Tapo DL130 jest odporny na warunki atmosferyczne (klasa szczelności IP65), a jego nieprzerwaną pracę zapewnia akumulator o pojemności 10 000 mAh.

System monitoringu Tapo został uzupełniony o urządzenie typu NVR zaprojektowane w celu zapewnienia ciągłej ochrony 24/7 zarówno dla domów, jak i małych firm. Tapo NVR810P to 8-kanałowy rejestrator wideo umożliwiający transmisję na żywo ze wszystkich kamer jednocześnie, bezpieczne przechowywanie nagrań na dyskach SATA o pojemności do 20TB i inteligentną analizę AI, która może identyfikować ludzi, pojazdy i zwierzęta domowe. Ponadto system rozróżnia rodzinę, znajomych i obcych, wysyłając ukierunkowane alerty i alarmy w czasie rzeczywistym. Rejestrator Tapo NVR810P wyposażono w 8-portowy przełącznik PoE, co upraszcza instalację systemu monitoringu, dzięki wykorzystaniu pojedynczego kabla zarówno do zasilania, jak i transmisji danych z kamer IP.

Firma zaprezentowała też szereg nowych kamer, wśród których na wyróżnienie zasługuje Tapo C675D KIT. Zestaw wyposażono w dwa obiektywy o rozdzielczości 4K, stały i obrotowy, aby zapewnić kompleksowy monitoring. Szerokokątny obiektyw urządzenia rejestruje rozległe obszary, podczas gdy obrotowy obiektyw o wydłużonej ogniskowej rejestruje odległe szczegóły. Taka konstrukcja idealnie sprawdzi się przy monitoringu rozległych przestrzeni zewnętrznych, takich jak podwórka czy też parkingi, eliminując martwe pola i zapewniając pełne pokrycie wizualne zarówno szerokich widoków, jak i skomplikowanych szczegółów.

Nie zabrakło też premier wśród robotów odkurzająco-mopujących, wśród których szczególnie ciekawie zapowiada się model Tapo RV70 Pro Ultra. Ten potężny robot o mocy ssania wynoszącej aż 18 000 Pa wyposażono w kamerę RGB, funkcję skanowania 3D i algorytmy sztucznej inteligencji pozwalające wykrywać uporczywy brud oraz drobne przeszkody, takie jak kable, kapcie czy też zabawki, gwarantując nieprzerwane i dokładne sprzątanie. Dodatkowo model ten posiada całkowicie bezobsługową stację dokującą wyposażoną w unikalny system produkcji i oczyszczania wody, który pozyskuje wilgoć z powietrza, umożliwiając zrównoważone czyszczenie przy minimalnym zużyciu wody. Po zakończeniu mopowania brudna woda jest zbierana i oczyszczana w kilku etapach, zapewniając czystą wodę do następnego cyklu czyszczenia. System dodatkowo reguluje również wilgotność powietrza w pomieszczeniach, tworząc komfortowe warunki w domu. Co więcej, zaawansowana technologia ozonowania neutralizuje nieprzyjemne zapachy, utrzymując świeżość i czystość w domu przez cały czas.

TP-Link prezentuje też szereg nowych produktów oświetleniowych oraz system Tapo Atom-Link, który rewolucjonizuje sposób kontroli nad domowym oświetleniem i gwarantuje jego szybkość, płynność i niezawodność. Dzięki wykorzystaniu technologii Wi-Fi i Bluetooth Mesh, użytkownicy mogą cieszyć się stabilnym działaniem nawet w obszarach o słabym zasięgu sieci Wi-Fi. Dzięki kompatybilności z rozszerzającą się ofertą produktów oświetleniowych TP-Link, w tym inteligentnymi żarówkami, oczkami sufitowymi i przełącznikami, technologia ta zapewnia doskonałe oświetlenie w całym domu.