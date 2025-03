Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 już 11 lipca

Legenda skateboardingu wraca do akcji! Już 11 lipca odbędzie się premiera Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, odświeżonej wersji kultowych gier, które zrewolucjonizowały świat gier wideo na początku XXI wieku. Produkcja łączy klasyczne elementy z nowoczesnymi usprawnieniami – nowymi skaterami, trikami, zupełnie nowymi skate parkami oraz jeszcze bardziej rozbudowaną ścieżką dźwiękową.

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 to nie tylko wierne odwzorowanie oryginalnych gier, ale także szereg nowości, które wzbogacą rozgrywkę. Gra oferuje wieloplatformowy tryb wieloosobowy online, pozwalający na rywalizację maksymalnie ośmiu graczy. Za produkcję odpowiada studio Iron Galaxy, które we współpracy z Tonym Hawkiem i Activision dopracowało każdy szczegół, by oddać hołd klasyce i wprowadzić ją w nową erę.

Już teraz można zamówić grę w przedsprzedaży. Gracze, którzy zdecydują się na ten krok, otrzymają dostęp do wersji demonstracyjnej Foundry w czerwcu, a także ekskluzywny Wireframe Tony Shader w dniu premiery. Ci, którzy wybiorą edycję Digital Deluxe lub edycję kolekcjonerską, uzyskają wcześniejszy dostęp do pełnej wersji gry już od 8 lipca.

Edycja Digital Deluxe zawiera dodatkową zawartość, w tym ekskluzywne postacie Doom Slayera i Upiora, unikalne blaty do deskorolek oraz przedmioty do trybu Create-a-Skater. Natomiast edycja kolekcjonerska obejmuje wszystkie elementy Digital Deluxe, a także pełnowymiarowy blat deskorolki Birdhouse z limitowanej edycji z autografem Tony’ego Hawka.

W grze ponownie wcielisz się w legendarnych skaterów, takich jak Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Kareem Campbell, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg i Bob Burnquist. Do ekipy dołączą także nowi zawodnicy: Rayssa Leal, Chloe Covell, Jamie Foy, Zion Wright i Yuto Horigome. Oczywiście, nie zabraknie też ukrytych postaci i sekretów do odblokowania.

Powraca również kultowa ścieżka dźwiękowa, na której znajdą się zarówno utwory z oryginalnych gier, jak i nowe kawałki oddające ducha współczesnej kultury skateboardowej. Usłyszymy m.in. Ace of Spades (Motörhead), Amoeba (Adolescents), Mass Appeal (Gang Starr), 96 Quite Bitter Beings (CKY), Not the Same (Bodyjar) i Outta Here (KRS-One).

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 trafi na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC (za pośrednictwem Steam, Battle.net i Microsoft Store) oraz Nintendo Switch. Gra będzie również dostępna w Game Pass Ultimate i PC Game Pass w dniu premiery.