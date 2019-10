„Batwoman” – nowy serial inspirowany komiksami DC

Batwoman to nowy serial przygodowy inspirowany bohaterami z komiksów DC, w którym rolę Mrocznego Rycerza przyjmuje na siebie kobieta. Główna bohaterka, aby pomóc ojcu i uratować Gotham przed chaosem, zostaje tytułową Batwoman. Premiera serialu Batwoman odbędzie się już 15 października w HBO GO.

Trzy lata po tajemniczym zniknięciu Batmana w Gotham szerzy się bezprawie. Departament Policji został opanowany przez gangi, a Jacob Kane (Dougray Scott) i jego Crows Private Security ze wszystkich sił starają się strzec miasto. Wiele lat wcześniej jego pierwsza żona oraz jedna z jego córek zginęły w strzelaninie. Zdesperowany mężczyzna zdecydował się wysłać swoją jedyną ocalałą córkę Kate (Ruby Rose) poza Gotham, aby chronić ją przed niebezpieczeństwem. Dziewczyna została wyrzucona ze szkoły wojskowej i po latach surowego treningu powraca do domu. W tym czasie groźny gang postanawia dokonać ataku na jej ojca, porywając jego najlepszą pracownicę Sophie Moore (Meagan Tandy). Aby pomóc swojej rodzinie i miastu, Kate staje się Batwoman. Wspierają ją przyrodnia siostra Mary (Nicole Kang) i sprytny Luke Foxa (Camrus Johnson) – syn technologicznego guru z Wayne Enterprises Luciusa Foxa.

W rolach głównych w serialu Batwoman występują: Ruby Rose (xXx: Reaktywacja, serial Orange Is the New Black), Rachel Skarsten (seriale Oszuści, Zagubiona tożsamość), Meagan Tandy (seriale Teen Wolf: Nastoletni Wilkołak, UnReal: Telewizja kłamie), Nicole Kang (seriale Ty, Orange Is the New Black), Camrus Johnson (Słońce też jest gwiazdą), Elizabeth Anweis (seriale 9-1-1, The Affair) oraz Dougray Scott (Mission: Impossible).

Batwoman to nowa produkcja przygodowa inspirowana bohaterami z uniwersum DC. Tym razem rolę Mrocznego Rycerza przyjmuje kobieta. Rolę producentów wykonawczych serialu pełnią Greg Berlanti (Arrow, Flash, Supergirl), Caroline Dries (Pamiętniki wampirów, Tajemnice Smallville), Geoff Johns (Titans, Wonder Woman) oraz Sarah Schechter (Blindspot: Mapa zbrodni, Riverdale). Serial wyprodukowany został przez Berlanti Productions we współpracy z Warner Bros. Television.

Premiera serialu Batwoman odbędzie się w HBO GO już 15 października. Tego dnia, po godz. 9.00 do serwisu dodane zostaną pierwsze dwa odcinki produkcji. Premiera kolejnych odcinków zaplanowana została w cotygodniowych odstępach, co wtorek.