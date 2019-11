Kolejna fabryka Tesli powstanie w Berlinie

Po Stanach Zjednoczonych i Chinach przyszedł czas na Europę. Elon Musk oficjalnie potwierdził, że kolejna fabryka Tesli powstanie w Niemczech. Plany firmy zakładają, że produkcja ruszy już w 2021 roku.

Założyciel Tesli poinformował o planach otwarcia „gigafabryki” Tesli w okolicach Berlina podczas odbierania nagrody Złotej Kierownicy magazynu Auto Bild. W trakcie przemowy po otrzymaniu statuetki Musk zaznaczył, że Niemcy to jeden z najbardziej rozwiniętych krajów europejskich pod względem motoryzacyjnym, co wpłynęło na decyzję o zbudowaniu fabryki Tesli właśnie tam. Berliński oddział ma produkować crossovery Model Y, sedany Model 3 oraz wiele komponentów wykorzystywanych do produkcji w innych fabrykach, przede wszystkim akumulatory i układy napędowe. Poza tym w niemieckiej stolicy ma powstać centrum projektowania i inżynierii nowych rozwiązań Tesli.

W Berlinie zbudowana zostanie czwarta „gigafabryka” Tesli, po Reno w Nevadzie, Nowym Jorku i Szanghaju – te dwie ostatnie wciąż są w trakcie rozbudowywania i nie podjęły działalności. Poza tym firma korzysta z dodatkowych jednostek zlokalizowanych w Kalifornii, które zajmują się konstrukcją elementów wnętrza. Zgodnie z planami inwestycyjnymi Tesli, europejska „gigafabryka” ma rozpocząć pracę już w 2021 roku. Kto wie, być może wyjadą z niej nie tylko Modele Y i 3, ale również wyczekiwany „cyberpickup”, którego premierę Elon Musk zapowiada na przyszły tydzień?