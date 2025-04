Technologia doskonaląca jakość snu

Odpowiedzią na problemy większości ludzi jest dobry sen. Czujesz się wyczerpany i zestresowany? Połóż się wcześniej spać. Czujesz ból po treningu? Dobrze się wyśpij. Czujesz, że coś cię „bierze”? Musisz to przespać.

Sen odgrywa kluczową rolę w zdrowiu fizycznym, psychicznym i emocjonalnym, dlatego ważne jest, aby uczynić go priorytetem w swojej codziennej rutynie. Ustalenie rytmu snu i zainwestowanie w dobrą konfigurację jest kluczem do sukcesu w spaniu. Biorąc jednak pod uwagę ilość technologii i akcesoriów do snu, dostępnych obecnie na rynku, znalezienie tego, co sprawdzi się w twoim przypadku, może być trudne.

Dobry sen to coś więcej niż tylko wybór wygodnego materaca. Dla tych, którzy chcą poprawić swój sen, poznanie swoich unikalnych nawyków i potrzeb związanych ze snem może mieć ogromne znaczenie, i tu właśnie wkracza technologia śledzenia snu.

Niezależnie od tego, czy jest to urządzenie do noszenia, aplikacja śledząca czy słuchawki, jeden lub wszystkie z tych gadżetów do spania mogą pomóc ci zrozumieć twoje preferencje dotyczące snu i zachęcić cię do wprowadzania zmian, aby przekształcić swój nocny odpoczynek.

Calm

Jeśli jesteś zestresowany aż do momentu, w którym położysz się spać, twoje ciało zostanie zalane kortyzolem, który z kolei podniesie temperaturę twojego rdzenia. Razem są katastrofą dla snu – będziesz mieć trudności z zasypianiem i będziesz mieć więcej wybudzeń w nocy.

Aplikacja Calm (iOS, Android) to doskonałe narzędzie do nauki, jak zrelaksować mózg i ciało – im bardziej jesteś zrelaksowany, tym szybciej zaśniesz. Subskrypcja Calm Premium (17,50 PLN/miesiąc, www.calm.com) obejmuje prowadzone medytacje, ćwiczenia oddechowe na sen i skany całego ciała, aby rozluźnić uścisk niepokoju i stresu przed snem. Jednak Calm jest najbardziej znany ze swoich usypiających „bajek” dla dorosłych, opowiadanych przez takie gwiazdy jak Matthew McConaughey i Tom Hardy.

Jest też sekcja dźwięków głębokiego snu i muzyki dla tych, którzy są zainteresowani tym, jak dźwięki binauralne, dźwięki natury i różne kolory szumu (np. różowy szum) mogą ulepszyć drzemki w ciągu dnia lub w nocy.

Nasz werdykt

Aplikacja do dobrego samopoczucia psychicznego Calm oferuje fantastyczny stosunek jakości do ceny, biorąc pod uwagę bogactwo oferowanych medytacji z przewodnikiem i opowieści o śnie – a to wszystko oprócz wszystkich innych dostępnych zasobów dotyczących dobrego samopoczucia psychicznego. Jakość medytacji napisanych przez ekspertów jest doskonała, a istnieją różne rodzaje radzenia sobie z różnymi problemami ze snem – nauczysz się medytacji na lęk przed snem i bezsenność oraz uzyskasz dostęp do popartych naukowo pejzaży dźwiękowych, które mogą pomóc ci zasnąć. Oczywiście szkoda jest braku polskiej wersji językowej, ale jeśli zmagasz się z bezsennością, Calm może być najprostszym rozwiązaniem.

Simba Hybrid Pillow

Regulowana poduszka Simba Hybrid (549 PLN, www.simbasleep.com) to najłatwiejszy sposób na znalezienie wymarzonego rozwiązania, ponieważ możesz dodać lub usunąć wypełnienie, aby dopasować je do swojej wagi, wzrostu, potrzeb zdrowotnych i pozycji podczas snu.

Pod przypominającym puch zewnętrznym rękawem znajduje się warstwa wolnych od toksyn kawałków pianki certiPUR, zwanych Nanocubes, a ponieważ są małej wielkości, przepływ powietrza w tej poduszce jest znacznie większy w porównaniu z innymi typami wypełnionymi gigantycznymi płytami pianki lub lateksu. To, w połączeniu z technologią chłodzenia Stratos firmy Simba, wtopioną w zdejmowaną i nadającą się do prania w pralce pikowaną, bawełnianą osłonę, rozprasza nadmiar ciepła, aby zapobiec przegrzaniu.

Każda poduszka jest dostarczana z 640 g wyjmowanych Nanocubes, a także z poradą, ile garści należy wyjąć (jeśli w ogóle), aby dostosować ją do indywidualnych potrzeb snu. Dzięki regulowanej konstrukcji i technologii materiału chłodzącego Stratos, poduszka Simba Hybrid ma ogromny potencjał, aby wzmocnić twój sen już od pierwszej nocy.

Nasz werdykt

Poduszka Simba Hybrid to potęga chłodzącego komfortu, eliminująca dwóch głównych zabójców snu naraz – przegrzanie i ból szyi. Regulowana konstrukcja jest prosta do opanowania, a my pozostawiliśmy ją w pełni wypełnioną (640 g Nanocubes) do spania na boku, ale usunęliśmy prawie 10 garści, aby uzyskać płytszą poduszkę, która pozwala uniknąć przechylenia szyi poza linię podczas spania na plecach. Za ponad 500 złotych nie da się zaprzeczyć, że jest to droga poduszka, ale jeśli ciągle zmieniasz poduszki lub często szukasz chłodnego miejsca, to Simba Hybrid jest warta inwestycji, aby znacznie lepiej spać.

Philips x Kokoon

Jeśli jesteś wrażliwy na hałas zewnętrzny podczas snu, słuchawki do spania mogą zrobić różnicę. Niezależnie od tego, czy używasz ich do blokowania chrapania partnera, czy do słuchania muzyki, słuchawki Philips x Kokoon Sleep Headphones (819 PLN, www.kokoon.io) oferują to wszystko i wiele więcej.

Philips x Kokoon Sleep Headphones mają unikalną konstrukcję, w której przewody oplatają uszy, a panel sterowania znajduje się z tyłu głowy. Podczas gdy możesz sterować muzyką, głośnością i mikrofonem za pomocą panelu, słuchawki douszne łączą się z aplikacją Kokoon, która oferuje muzykę i medytacje. Mają również czujniki biologiczne, które monitorują twój sen i sugerują dokonywanie zmian.

Nasz werdykt

Dzięki najcieńszym na świecie wkładkom dousznym słuchawki Philips x Kokoon Sleep idealnie przylegają do uszu i wydają się być odpowiednie dla wszystkich pozycji snu, szczególnie dla osób śpiących na boku. Nie blokują całkowicie hałasu, ale go maskują, więc jeśli śpisz lekko, możesz chcieć opcji redukcji szumów.

Ale tam, gdzie słuchawki Philips x Kokoon Sleep robią największe wrażenie, to wykrywanie i śledzenie snu. Gdy czujniki wykryją sen, dźwięk automatycznie wycisza się i przełącza na biały szum. Chociaż aplikacja mogłaby być bardziej responsywna, słuchawki pokazują również statystyki snu z każdej nocy, więc uznaliśmy je za świetne rozwiązanie do jego śledzenia.

Withings Sleep Analyzer

Monitorowanie snu w domu przeszło długą drogę w ciągu ostatnich kilku lat, a najlepsze trackery wskazują przeszkody w harmonogramie snu, a nawet mogą wykryć oznaki poważnych schorzeń, takich jak bezdech senny.

Jeśli nie tolerujesz noszenia trackerów na nadgarstku, ale masz przeczucie, że coś jest nie tak z twoim snem, warto przyjrzeć się Withings Sleep Analyzer (629 PLN, www.withings.com). Tę smukłą podkładkę z czujnikiem wystarczy umieścić pod materacem, aby monitorować różne parametry twojego zdrowia – tętno, oddech, ruch – i rozpocząć tworzenie obrazu początku snu, jego trwania i jakości.

Testowany na podstawie danych uzyskanych z laboratoryjnych przeglądów polisomnografii (szczyt diagnostyki snu), analizator snu śledzi cykle snu, tętno i niepokój w nocy, a także dźwięki chrapania i oddech, a następnie tworzy ogólny wynik i dziennik snu, którymi możesz podzielić się ze swoim lekarzem.

Nasz werdykt

Mieliśmy wątpliwości co do dokładności trackera pod łóżkiem, więc założyliśmy Apple Watch na noc, aby sprawdzić, co śledzi Withings. Cykle snu, oddech i tętno były podobne, ale Withings zgłaszał więcej ruchu niż Apple Watch, być może z powodu wykorzystania pneumatycznych czujników, które koncentrują się na ruchach ciała. Wadą jest to, że kalibracja zajmuje trochę czasu (ale trzeba to zrobić tylko raz) i musi być podłączony przez całą noc, co może mieć wpływ na układ sypialni. W przeciwnym razie Withings Sleep Analyzer jest świetną alternatywą dla trackerów snu w formie pierścienia, opaski czy smartwatcha.

Hatch Restore 2 Sunrise Alarm Clock

Budziki Sunrise są przydatne dla osób, które muszą wstawać przed wschodem słońca, a także dla osób z sezonowym zaburzeniem afektywnym (S.A.D.), które doświadczają depresji w ciemniejszych miesiącach. Sztuczny wschód słońca, który tworzą te zegary, pomaga również regulować rytm dobowy (cykl snu i czuwania), ułatwiając zasypianie w nocy.

Hatch Restore 2 (690 PLN, www.amazon.pl) to jeden z najlepiej ocenianych budzików tego typu na rynku. Za pomocą aplikacji (iOS, Android) możesz stworzyć swój własny, osobisty wschód słońca – steruj jasnością, czasem trwania, głośnością alarmu, dźwiękami alarmu, czasem i dniem. Do wyboru jest 12 indywidualnych wschodów słońca (kolorów) oraz 13 dźwięków alarmu.

Hatch Restore 2 zawiera również funkcję kojących dźwięków snu, w tym dźwięki natury i różnorodne ścieżki dźwiękowe z białym szumem, aby stłumić wszelkie zanieczyszczenie hałasem. Gdy nie jest w trybie wschodu lub zachodu słońca, można go również używać jako lampki nocnej.

Nasz werdykt

Przez lata używaliśmy mnóstwa lampek do budzenia i mamy słabość do tańszych zegarów Lumie, ale sterowany aplikacją Hatch Restore 2 to doskonały, wszechstronny sprzęt, jeśli masz na niego budżet. Głębokość personalizacji samej funkcji wschodu słońca jest imponująca, a to bez relaksującej funkcji zachodu słońca, zintegrowanego białego szumu i muzyki do snu. Prowadzone medytacje są dostępne tylko po uiszczeniu miesięcznej opłaty abonamentowej, ale naszym zdaniem nie są warte swojej ceny w porównaniu z lawiną treści dotyczących zdrowia snu w aplikacji Calm. Jeśli trudno ci się wyciszyć wieczorem i obudzić rano, wypróbuj Hatch Restore 2.

Eight Sleep Pod 4

Zasilany wodą Eight Sleep Pod 4 (od 12 099 PLN, www.eightsleep.com) zamienia twój zwykły materac w inteligentne łóżko i jest to najlepszy gadżet dla par na skraju rozwodu związanego ze snem.

W podstawowej wersji Pod 4 (składający się z inteligentnego pokrowca na materac i koncentratora przyłóżkowego) zapewnia indywidualne ogrzewanie i chłodzenie, dzięki czemu możesz sprawić, że twoja strona łóżka będzie chłodniejsza (nawet do 12°) lub cieplejsza (do 43°) niż strona twojego partnera. Dzięki subskrypcji Eight Sleep Autopilot (dodatkowo płatnej i wymaganej przez pierwszy rok) Pod 4 automatycznie dostosuje temperaturę do warunków w twojej sypialni i temperatury na zewnątrz.

Eight Sleep Pod 4 ma również wbudowaną funkcję wykrywania chrapania dla ciebie i twojego partnera oraz alarm wibracyjny i termiczny dla skuteczniejszych (i cichych) pobudek. Bardziej interesujące są funkcje śledzenia snu, z kluczowymi wskaźnikami, takimi jak tętno, fazy snu i częstość oddechów, śledzonymi i podsumowanymi w dziennym raporcie.

Nasz werdykt

Rozstawienie Pod 4 zajęło nam około 30 minut. Zdjęliśmy materac, a następnie naciągnęliśmy inteligentny pokrowiec Pod 4 i postępowaliśmy zgodnie z instrukcją konfiguracji w aplikacji. Ustawianie temperatury łóżka jest łatwe, a my mieliśmy mniej pobudek, śpiąc na lekko ciepłym materacu w niewielkim pokoju. Cichy, wibrujący alarm jest świetną alternatywą dla głośnych budzików, a śledzenie snu za pomocą aplikacji Autopilot jest kompleksowe. Każdego ranka otrzymujesz wynik Sleep Fitness Score w skali 0-100, oceniający jakość snu, rutynę (spójność harmonogramu) i czas jego trwania. Subskrypcja Autopilot (85 PLN miesięcznie) jest obowiązkowa przez pierwszy rok i wykorzystuje dane, które podajesz mu każdej nocy, aby wprowadzać automatyczne zmiany w celu poprawy snu. Nie przetestowaliśmy jeszcze członkostwa wystarczająco, aby się w nie zaangażować (na razie moglibyśmy się bez niego obejść), ale kontrola temperatury zdecydowanie zapewniła nam więcej snu każdej nocy.