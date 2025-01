Poradnik Columbia Sportswear

Ferie zimowe już za chwilę, warto więc skompletować zestaw, który zapewni ci ciepły i komfortowy dzień na stoku. Aby pomóc ci cieszyć się beztroską jazdą w mroźnych górskich warunkach, Columbia Sportswear przygotowała listę wskazówek, dzięki którym będziesz komfortowo przemierzać kolejne kilometry.

1. Pamiętaj o warstwach

Niezależnie od tego, czy to jazda na nartach, czy jakakolwiek inna aktywność na świeżym powietrzu, sekretem zachowania ciepła i komfortu jest warstwowe ubranie. Pozwala ono łatwo dostosować się do warunków i poziomu aktywności, zapewniając zawsze idealną ilość ciepła i ochrony. Warstwa podstawowa, którą niektórzy nazywają bielizną termiczną, przylega do skóry, odprowadzając pot i zapewniając ciepło. Midweight Stretch Long Sleeve Top oraz Midweight Stretch Tight to elastyczna bielizna termoaktywna, wykonana w technologii Omni-Heat, która pomaga utrzymać optymalną temperaturę ciała, zatrzymując część wytworzonego przez ciało ciepła i umożliwiając jednocześnie odprowadzanie nadmiaru wilgoci. W koszulce i legginsach zastosowano system transportu wilgoci Omni-Wick odpowiadający za odprowadzanie potu do zewnętrznych warstw odzieży. Materiał został wykonany z dodatkiem środka antybakteryjnego, który spowalnia powstawanie przykrego zapachu. Cena: koszulka 219,99 PLN, legginsy: 239,99 PLN.

Warstwa pośrednia, zazwyczaj polar lub puchówka, zapewnia dodatkową warstwę izolacji między warstwą podstawową a kurtką zewnętrzną. Polar Crystal Leaf Omni-Heat Helix Full Zip to model wyposażony w technologię Omni-HEAT Helix, która gromadzi ciepło, by oddać je gdy temperatura spada oraz Omni-WICK, pozwalającą na odprowadzanie wilgoci. Omni-Heat Helix to powierzchnia pokryta kropkami wykonanymi z pianki o zamkniętych komórkach. Taka pianka jest znakomitym izolatorem, ale podobnie jak w przypadku refleksyjnej folii, nie oddycha. Dlatego nakładana jest w formie kropek, tak by przestrzenie pomiędzy nimi zachowały swoje właściwości oddychające. Kropki zatrzymują ciepło dłużej niż sam materiał warstwy bazowej. Co więcej, dodają trójwymiarową teksturę do konstrukcji odzieży, a ta pomaga zatrzymać cienką warstwę powietrza między ciałem a tkaniną. Cena: 449,99 PLN.

2. Zainwestuj w dobrą kurtkę narciarską

Warstwa zewnętrzna, składająca się ze spodni i kurtki narciarskiej, stanowi wodoodporną, wiatroszczelną barierę chroniącą przed śniegiem, deszczem, lodem i wiatrem. Ocieplane kurtki zapewniają najwyższy komfort termiczny, ale kurtki skorupowe (bez ociepliny) również mogą się świetnie sprawdzić, jeśli zaopatrzysz się w solidne warstwy środkowe, zwłaszcza te z dodatkowymi technologiami ocieplającymi, takimi jak Omni-HEAT Helix czy Omni-HEAT Infinity od Columbia Sportswear. Wybór zależy od indywidualnych preferencji i intensywności planowanej aktywności.

Platinum Peak II 3L Shell, cena: 1799,99 PLN

Izolowana kurtka Bird Mountain™ III Insulated Jacket, cena: 1049,99 PLN.

3. Nie zapomnij o spodniach narciarskich

Kurtka narciarska jest kluczowym elementem zapewniającym ciepło, ale nie zapominaj o spodniach narciarskich, ponieważ one również są ważne. Mniej zaawansowani narciarze i snowboardziści powinni zaopatrzyć się w parę ciepłych, wodoodpornych spodni narciarskich, ponieważ częściej spędzają czas na pokrytej śniegiem ziemi. Jednak nawet doświadczeni narciarze potrzebują dobrych spodni narciarskich, aby chronić się przed oblodzonymi siedzeniami wyciągów krzesełkowych i mroźnymi warunkami. Spodnie Cirque Bowl Insulated Pant posiadają termorefleksyjną podszewkę Omni-Heat Infinity, która dzięki warstwie złotych kropeczek odbija ciepło Twojego ciała i wykorzystuje je, by cię ogrzać. Cena: 669,99 PLN.

4. Postaw na wysokiej jakości rękawiczki

Zmarznięte i obolałe palce z pewnością zepsują dzień na nartach. Dlatego należy chronić je za pomocą wysokiej jakości rękawic, które są zarówno ciepłe, jak i wodoodporne. Rękawice Columbia Whirlibird III Glove to model doskonale sprawdzający się podczas wypadów narciarskich i skiturowych, a także na zimowych trekkingach. Za swobodne operowanie kijkami narciarskimi w tym modelu odpowiada konstrukcja 3-Point precurve. Pozwala ona dłoniom na bardziej swobodne ruchy, poprawia dopasowanie oraz chwytanie. Rękawice zostały wyposażone w wodoodporną i oddychającą membranę Omni-Tech. Rękawice jako główny materiał wykorzystują nylon, którego wytrzymałość sprawi, że ta konstrukcja dobrze zniesie naprężenia powstające w trakcie dynamicznego narciarskiego zjazdu. Za ochronę przed wychłodzeniem odpowiada podszewka wykonana w technologii Omni-Heat Reflective. Cena: 399,99 PLN.

Kolekcja SKI od Columbia Sportswear jest dostępna m. in. w sklepach stacjonarnych Columbia w Warszawie (centrum handlowe Westfield Mokotów) oraz w Zakopanem, Trekker Sport, Intersport, Buty Jana, oraz online: sklep-columbia.pl, 8a.pl, modivo.pl, sportano.pl, answear.com, intersport.pl, butyjana.pl, sportroom.pl