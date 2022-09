The Callisto Protocol z nowym zwiastunem

Striking Distance Studios wypuściło nowy zwiastun, pozwalający graczom zajrzeć do głównej lokacji, w której rozgrywa się akcja The Callisto Protocol, czyli Black Iron Prison. Jest to więzienie o zaostrzonym rygorze na Kallisto, jednym z księżyców Jowisza, gdzie wszystko poszło bardzo, ale to bardzo nie tak…

Przygotowana przez oryginalnych twórców Dead Space, z Joshem Duhamelem w roli pilota statku kosmicznego Jacoba Lee, The Callisto Protocol to oparta na fabule gra typu survival horror, która pojawi się na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series S|X już 2 grudnia tego roku w polskiej wersji językowej (z napisami).