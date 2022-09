TEST: Nissan Townstar Combi Tekna

Kombi z wysokim dachem ma jedną istotną przewagę nad standardowym kombi. Jak można sobie wyobrazić: jest wyższe. I prawdopodobnie przez ten aspekt czytasz ten artykuł.

Wysokość przestrzeni ładunkowej w Nissanie Townstar wynosi 1,11 metra. Może to wystarczyć na niektóre wózki, ale także meble, a nawet rowery. Załadowałem ten ostatni jako test. Dwa kółka i bagaż zmieściły się w przestrzeni ładunkowej o długości 1,86 metra i szerokości 1,19 metra. Opcje mocowania nie są jednak przytłaczające, więc nie jest to furgonetka dla majsterkowiczów.

Townstar nie został zresztą zaprojektowany jako transporter, ale jako „normalny” samochód. Ma to swoje zalety i wady, ale może też być dokładnie takim kompromisem, jakiego szukasz. Zacznijmy od korzyści. Czterocylindrowy silnik o pojemności 1,3 litra ma moc 130 KM i wcześnie dostępny moment obrotowy 240 Nm, co sprawia, że wydaje się mocniejszy, niż sugerują liczby. Zużycie paliwa w teście wyniosło siedem litrów na 100 kilometrów przy w/w obciążeniu i mieszanym jeżdżeniu po mieście i drogami szybkiego ruchu.

Mimo stosunkowo wysokiej konstrukcji wiatr nie powoduje ogłuszającego hałasu w kabinie. Oczywiście Townstar nie ma izolacji klasy S, ale w porównaniu z taką Dacią Jogger jest znacznie lepszy w tym aspekcie. Wykonanie jest również wyższej jakości niż w Dacii. Oczywiście nadal jest to twardy plastik, jak okiem sięgnąć, ale wnętrze jest solidne. W zakresie przestrzeni ładunkowej istnieje również możliwość jej wydłużenia z 1,86 do 2,58 metra. W tym celu oparcie fotela pasażera z przodu można całkowicie złożyć.

W przypadku samochodu, który szczególnie charakteryzuje się przestrzenią, w niektórych wariantach użytkownikowi może brakować miejsca. Na przykład, jeśli kierowca i/lub pasażer z przodu mają ponad 1,80 metra wzrostu i ustawią siedzenie w odpowiedniej dla siebie pozycji, w drugim rzędzie będzie mało miejsca na nogi dorosłych osób. Dzieci będą czuły się natomiast komfortowo. Jeśli z kolei masz nosidełko dla niemowląt, sugerowałbym również zmierzenie go lub zabranie do dealera, aby sprawdzić dostępne miejsce. Składanie tylnych siedzeń może być potencjalnie denerwujące. W zależności od tego, jak wysoki jesteś, możesz nie być w stanie wygodnie usiąść z przodu, gdy tylne siedzenie jest złożone.

Półki bagażowej nie można do tego schować w samochodzie. Zjawisko to dotyczy wielu modeli, nie tylko Townstara, ale chcąc „szybko” schować coś ze sklepu z narzędziami czy meblowego, należy pamiętać o wcześniejszym wyjęciu półki i najlepiej zostawić ją w domu.

Nie zachwycił mnie system nawigacji, który nie należy do najlepszych na rynku. Nie popełnia katastrofalnych błędów, ale kierowanie objazdami pozostawia wiele do życzenia. Mapy Google z Android Auto są w tym przypadku znacznie bardziej pomocne — współpraca z aplikacjami jest dostępna już od średniego poziomu wyposażenia Business. Warto pójść w tym kierunku, zwłaszcza że czas ładowania samego systemu nawigacyjnego i reakcji infotainment są tylko przeciętne.

Ostatnie zdania mogą brzmieć krytycznie, ale Nissan Townstar to zdecydowanie dobry samochód dla swojej niszy odbiorców. W rzeczywistości polecenie go zależy jednak od bardzo indywidualnych wymagań. Pojawia się również pytanie o odpowiedni stosunek ceny do oferty. W testowanym modelu Tekna Townstar kosztuje od 129 900 PLN, w wersji Acenta od 109 900 PLN. Ceny te uważam za rozsądne. Jeśli szukasz czegoś w niższym pułapie cenowym i bardziej konfigurowalnego, powinieneś rzucić okiem na wspomnianą, znacznie tańszą Dacię Jogger. Z drugiej strony komfort jazdy propozycją Nissana jest wyższy tak na papierze, jak i w praktyce, więc jeśli cenisz to sobie najbardziej, nie będziesz rozczarowany Townstarem.

