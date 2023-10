TEST: Yale Smart Gate & Garage Opener

Każdy, kto chciałby zautomatyzować swój dom i sterować nim z dowolnego miejsca, prędzej czy później spojrzy na inteligentne rozwiązania do bram garażowych/wjazdowych. Dzięki nowo dostępnemu rozwiązaniu Yale, możliwe jest uniwersalne podejście dla systemów szerokiej gamy producentów. Obsługiwane są bramy zamykane zarówno w pionie, jak i w poziomie. Dzięki łatwemu do podłączenia modułowi, bramy są zintegrowane z automatyką domową i można nimi wygodnie sterować i monitorować w domu za pomocą głosu lub zdalnie.

Inteligentny mechanizm otwierania drzwi Yale jest dostępny w dwóch różnych wersjach. Nieco droższy jest napęd do bram skrzydłowych przesuwnych, składanych, rolowanych, rozwieranych i segmentowych bocznych. Ten tańszy nadaje się do bram segmentowych i uchylnych. Obydwa są podłączone bezpośrednio do napędu bramy połączone ze smartfonem za pośrednictwem Bluetooth lub WLAN. Bramę można następnie otwierać i zamykać zdalnie przy pomocy konta Yale i monitorować jej aktualny stan. Brama może wyświetlać jedynie status „otwarta” lub „zamknięta”. Niestety, częściowe otwarcie lub zamknięcie nie jest możliwe.

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele inteligentnych napędów do bram garażowych/wjazdowych. Yale Smart Gate and Garage Opener jest od nich droższe, ale oferuje wysokie standardy bezpieczeństwa, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szyfrowanie AES i TLS, a także dostęp zdalny i dla gości. Oprócz samego produktu opakowanie zawiera również czujnik położenia bramy i dodatkowy kabel do sterowania bramą z dodatkowym przekaźnikiem komunikacyjnym.

Firma Yale udostępniła przewodnik okablowania, za pomocą którego można sprawdzić producenta i napęd pod kątem kompatybilności. Jedynym narzędziem, jakiego możesz potrzebować, jest śrubokręt. Chociaż instalacja jest prosta, najlepiej jest ją przeprowadzić z wykwalifikowanym elektrykiem przy wyłączonym zasilaniu.

Najpierw na napędzie bramy instalowany jest inteligentny mechanizm otwierania. Wszystkie kroki są szczegółowo wyjaśnione w aplikacji w samouczku. Kabel czerwony i czarny służą do zasilania urządzeniem Yale. Niebieski i biały z kolei jako przekaźnik komunikacyjny napędu. Tutaj przesyłane są impulsy otwierania i zamykania. Kolejnym przekaźnikiem komunikacyjnym można sterować za pomocą dołączonego dodatkowego niebieskiego i białego kabla. Jest to konieczne, jeśli np. istnieje przycisk 3-kierunkowy z przyciskami „Otwórz”, „Stop” i „Zamknij”. Podczas uruchamiania lampka z przodu napędu miga trzykrotnie na niebiesko.

W przypadku bramy garażowej, czujnik położenia umieszcza się w górnym narożniku bramy za pomocą zintegrowanej dwustronnej taśmy klejącej. Dla bramy wjazdowej proces ten jest tożsamy z instalowaniem zwykłego czujnika otwarcia drzwi/okna w domu – odległość magnesu od czujnika determinuje raportowany stan. W czujniku znajduje się bateria litowa, która powinna wystarczyć na 3 lata.

Aby korzystać z mechanizmu potrzebujesz dedykowanej aplikacji, w której podłączysz gadżet do domowej sieci Wi-Fi. Apka w prosty sposób pokazuje stan bramy – otwarty, zamknięty lub w trakcie działania. Jeśli urządzenie jest podłączone do Wi-Fi, działa zdalnie, jeśli nie, posługuje się tylko zasięgiem Bluetooth. Możliwe jest także otrzymywanie powiadomień w momencie zmiany statusu położenia bramy. Z kolei funkcja Auto-Open pozwala na automatyczne jej otwieranie po powrocie do domu. Sterowanie jest również możliwe za pomocą poleceń głosowych przez asystentów Google i Amazona. Nie zabrakło możliwości utworzenia wirtualnego klucza dla rodziny czy kurierów.

Inteligentny otwieracz bram Yale jest łatwy w instalacji i wszechstronny, a proces uruchamiania został szczegółowo opisany. Reaguje niezawodnie i szybko i można nim sterować za pomocą głosu. To bezpieczne i inteligentne rozwiązanie.

Specyfikacja

CENA 999 PLN

999 PLN WYMIARY 50 x 50 x 32 mm (Smart Opener)