iRobot Roomba j7 oficjalnie

Chociaż roboty sprzątające nauczyły się wielu sztuczek w ciągu ostatnich lat, wciąż miały problemy z unikaniem niektórych typów przeszkód – wystających kabli lub nieczystości pozostawionych przez zwierzaki domowe. Najnowsza generacja Roomby pozwoli nam na dobre zapomnieć o takich przykrych „niespodziankach”.

Roomba j7/j7+ została wyposażona w system nawigacji PrecisionVision oraz system uczenia maszynowego, którego algorytmy potrafią rozpoznawać małe obiekty leżące płasko na podłodze, na przykład kable lub zwierzęce odchody. Jeśli sprzęt natknie się na jedną z nich, wykona jej fotkę i prześle nam ją przez aplikację iRobot HOME, a my zadecydujemy, czy powinien on na przyszłość omijać podobne przeszkody, czy też je ignorować. Robot potrafi na bieżąco reagować na zmiany otoczenia, na przykład przesuwanie mebli – jeśli nawigacja zauważy, że sprzątana przestrzeń jest inna niż przed chwilą, urządzenie nie zapomni o wyczyszczeniu odsłoniętego kawałka podłogi.



Funkcja ta idzie w parze z dobrze znanym mapowaniem przestrzeni, pozwalającym stworzyć plan mieszkania w aplikacji. Dzięki zaktualizowanej platformie iRobot Genius 3.0, Roomba j7/j7+ automatycznie potrafi uzupełniać mapę o miejsca, w które nie powinna wjeżdżać, jak również automatycznie sugerować nazwy wykrytych pomieszczeń. Każdy cykl pracy dostarczy mu nowych informacji na temat mieszkania, więc sprzęt będzie poruszał się po nim wydajniej i sprawniej.



Dzięki Genius 3.0, robot nauczy się przewidywać czas potrzebny na sprzątanie, a także rozpoczynać cykl odkurzania wtedy, gdy wszyscy domownicy opuszczą nasze cztery kąty. Nowością jest tryb cichej jazdy, który pozwoli Roombie przemieszczać się do miejsca docelowego bez włączania systemu odkurzania – przydatny, jeśli chcemy posprzątać w określonym punkcie bez przeszkadzania innym.



Roomba j7/j7+ tradycyjnie otrzymała zaawansowany system sprzątania AeroForce z wysokowydajnym filtrem i trybem Dirt Detect. Sprzęt jest kompatybilny z Asystentem Google i Alexą, a dzięki technologii Imprint Link możemy sparować go z robotem mopującym Braava jet m6. Model j7+ będzie dostępny w sprzedaży z unowocześnioną stacją Clean Base, która automatycznie zasysa brud z jego pojemnika i zamyka go w szczelnym worku AllergenLock. W tej generacji została ona pomniejszona i odchudzona, ale spokojnie – wciąż potrafi pomieścić tyle samo zanieczyszczeń, co dotychczas.



iRobot Roomba j7 i j7+ są już dostępne na stronie www.irobot.pl. Za model ze stacją Clean Base zapłacimy 4 500 PLN, zaś j7 to koszt 3 500 PLN.