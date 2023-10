BenQ PD2706U i PD2706UA – 27” monitory graficzne 4K IPS

Na polskim rynku zadebiutują w listopadzie dwa, różniące się tylko mocowaniem ekranu, monitory z serii Pro Designer czyli do komercyjnego projektowania grafiki i edycji wideo – 27-calowy model AQCOLOR PD2706U i PD276UA z matową matrycą IPS o rozdzielczości 4K (3840×2160 px), jasności 350 nitów (cd/m2), kontraście 1 200:1 i zgodności z HDR10 oraz VESA Display HDR 400, 95% pokryciu palety DCI-P3 oraz 100% pokryciu sRGB i Rec.709. Monitory wyposażono w szereg rozwiązań ułatwiających i usprawniających efektywną pracę profesjonalnego projektanta.

Technologia AQCOLOR w połączeniu z matrycą IPS 4K HDR zapewnia wierność odwzorowania barw ze 100% pokryciem palet sRGB i Rec. 709 oraz 95% palety P3, a także prawidłowe wyświetlanie materiałów wideo przygotowanych w standardzie HDR10. Każdy monitor ma precyzyjnie fabrycznie skalibrowane parametry Delta-E oraz Gamma – użytkownik otrzymuje wydrukowany raport z indywidualnej, fabrycznej kalibracji konkretnego egzemplarza. Monitory mają certyfikaty: Solidworks, CalMAN Verified, Pantone i Pantone Skin Validated.

DCI-P3 i e-Papier to dwa nowe, fabrycznie zdefiniowane tryby wyświetlania obrazu. Pierwszy dostosowany do szerokiej palety kolorów, drugi symuluje ekran e-booków, zmniejszając jasność i kontrast co zwiększa komfort czytania. Pozostałe tryby to: CAD/CAM, Standard M-book, ANIMACJA (Animation), CIEMNIA (Darkroom), Low Blue Light, DICOM i User. Tryb CIEMNIA zmienia jasność i kontrast wyświetlania tak by ułatwić pracę przy precyzyjnej obróbce zdjęć. Tryb ANIMACJA dostosowuje jasność i kontrast wyświetlania tak by uwypuklić szczegóły w ciemnych partiach obrazu bez utraty szczegółów w światłach. Tryb CAD/CAM zmienia kontrast i poprawia widoczność szczegółów w dokumentacji technicznej tworzonej przez projektantów korzystających z Pro/E, SOLIDWORKS, AutoCAD, CATIA czy innych systemów wspomagania projektowania. Standard M-book dopasowuje parametry do specyfiki komputerów Mac. Low Blue Light uaktywnia technologię ocieplenia obrazu, polegającą na usunięciu z widma światła podświetlającego ekran najbardziej szkodliwej dla oczu niebiesko-fioletowej składowej widma. Rozwiązanie to nie zaburza kolorystyki oglądanego obrazu a znacznie zmniejsza zmęczenie oczu, podobnie jak niemigoczące podświetlenie ekranu LED (Flicker-Free). Tryb DICOM zapewnia prawidłowe wyświetlanie obrazów z medycznych urządzeń obrazujących jak RTG, RM, TK, MRT i in.

Specjalne oprogramowanie BenQDisplay Pilot znakomicie upraszcza pracę, umożliwiając łatwe zarządzanie różnymi funkcjami i trybami pracy monitora: ICCsync, Dual View, Desktop Partition czy definiowanie klawiszy skrótów (hotkey) oraz Print assist ułatwiający precyzyjne komponowanie wydruków na standardowych arkuszach formatu A4, A3 … – zwiększając wygodę pracy i elastyczność projektowania.

ICCsync to nowa funkcja ułatwiająca projektantom synchronizację – pomiędzy komputerem a monitorem – zdefiniowanych przez siebie profili mapowania kolorów ICC.

Funkcja DualView umożliwia podział ekranu na dwa niezależne okna, w których obrazy wyświetlane są w różnych trybach ustawienia parametrów koloru np. CAD/CAM dla dokumentacji architektonicznej i sRGB dla przestrzennej wizualizacji zaprojektowanego obiektu.

Hotkey Puck G2 to szybki przełącznik funkcji monitora. Ma on pięć klawiszy i pokrętło – zaprojektowano go tak by uprościć nawigowanie po ekranowym menu monitora (OSD) oraz szybką zmianę trybu pracy monitora. Trzem klawiszom użytkownik może przypisać funkcje, z których najczęściej korzysta zwiększając efektywność i wygodę pracy.

Funkcja KVM umożliwia sterowanie dwoma komputerami – podłączonymi do jednego monitora – za pomocą tylko jednej klawiatury i jednej myszy. Znakomicie przyspiesza to pracę i oszczędza miejsce na biurku. Usprawniony KVM G2 (drugiej generacji) umożliwia automatyczne parowanie sygnału wideo z upstreamingiem przez USB.

Złącze USB-C 90 W umożliwia jednoczesne przesyłanie obrazów, danych i ładowanie urządzeń mobilnych – za pomocą jednego kabla. W Polsce monitory dostępne będą listopadzie br. w sugerowanej cenie detalicznej: 2 279 PLN – PD2706U i 2 739 PLN PD2706UA z Ergo ARM.