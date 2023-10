Gest dwukrotnego stuknięcia dla Apple Watch jest już dostępny

Wraz z systemem watchOS 10.1 na modelach Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2 pojawiła się dziś obsługa gestu dwukrotnego stuknięcia, który stanowi nowy, szybki i wygodny sposób interakcji z Apple Watch.

Dzięki nowemu gestowi dwukrotnego stuknięcia użytkownicy mogą łatwo kontrolować Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2 przy pomocy jednej dłoni i to bez dotykania wyświetlacza. Stukając dwukrotnie palcem wskazującym w kciuk ręki, na której jest zegarek, można wykonać wiele z najczęstszych działań. Nowa funkcja stanowi uzupełnienie dostępnych już gestów, takich jak stuknięcie, machnięcie, wybudzanie uniesieniem czy wyciszanie przez nakrycie dłonią, które sprawiają, że korzystanie z Apple Watch jest proste i intuicyjne.

Dwukrotne stuknięcie przyda się użytkownikom w codziennych sytuacjach, gdy mają zajętą jedną rękę, na przykład podczas spaceru z psem, gotowania czy niesienia kubka z kawą.

Dwukrotne stuknięcie pozwala użytkownikom wykonać główną czynność w wielu różnych aplikacjach i powiadomieniach w watchOS, w tym:

Otwierać Stos inteligentny na dowolnej tarczy zegarka i przewijać dostępne widżety.

na dowolnej tarczy zegarka i przewijać dostępne widżety. Odbierać i kończyć połączenia telefoniczne .

. Przeglądać komunikaty w powiadomieniach, przewijać dłuższe wiadomości po dodatkowym dwukrotnym stuknięciu, odpowiadać za pomocą dyktowania i wysyłać wiadomości.

w powiadomieniach, przewijać dłuższe wiadomości po dodatkowym dwukrotnym stuknięciu, odpowiadać za pomocą dyktowania i wysyłać wiadomości. Wstrzymywać, wznawiać i wyłączać minutnik .

. Zatrzymywać i wznawiać stoper .

. Włączać drzemkę, gdy zadzwoni budzik .

. Uruchamiać i wstrzymywać muzykę, podcasty i audiobooki .

. Włączać nowy widok Wysokość n.p.m. w aplikacji Kompas .

. Robić zdjęcia iPhonem za pomocą pilota aparatu w aplikacji Aparat .

. Włączać i wyłączać automatyczne przypomnienia z aplikacji Trening .

. Wykonywać główne czynności z poziomu powiadomień, takie jak odpowiadanie na wiadomości przychodzące w aplikacjach do komunikacji czy wyciszanie przypomnień – dotyczy to też aplikacji innych firm.

Gest dwukrotnego stuknięcia działa na Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2 dzięki układowi SiP S9, który jest o 25 procent bardziej energooszczędny niż w poprzedniej generacji, i nowemu 4‑rdzeniowemu systemowi Neural Engine, który może wykonywać zadania oparte na uczeniu maszynowym nawet dwukrotnie szybciej. System Neural Engine przetwarza dane z akcelerometru, żyroskopu i optycznego czujnika tętna, wykorzystując nowy algorytm oparty na uczeniu maszynowym. Wykrywa on unikalną sygnaturę delikatnych ruchów nadgarstka i zmiany przepływu krwi, gdy dłoń i palce wykonują gest dwukrotnego stuknięcia. Obsługa gestu dwukrotnego stuknięcia działa zawsze, gdy tylko wyświetlacz jest wybudzony. I choć funkcja pozostaje dostępna cały dzień, ma minimalny wpływ na czas pracy baterii, która w modelu Apple Watch Series 9 wystarcza na 18 godzin, a w Apple Watch Ultra 2 – na 36 godzin. Dwukrotne stuknięcie działa w większości aplikacji oraz powiadomień i automatycznie wykonuje w nich główną czynność. W dwóch wypadkach użytkownik może wybrać, jakie działanie chce skonfigurować: przewijanie widżetów w stosie inteligentnym albo wybranie pierwszego dostępnego widżetu i odtworzenie lub zatrzymanie multimediów w trakcie aktywnej sesji albo przejście do następnej ścieżki.

watchOS 10.1 jest już dostępny dla Apple Watch Series 4 i nowszych modeli. Wymaga iPhone’a XS lub nowszego z systemem iOS 17.Na zegarkach Apple Watch Series 9 i Apple Watch Ultra 2 z systemem watchOS 10.1 gest dwukrotnego stuknięcia jest domyślne aktywny i nie trzeba go dodatkowo konfigurować. Można go wyłączyć w ustawieniach.Funkcja nie jest obsługiwana przez następujące aplikacje i rozwiązania: EKG, Tętno, Tlen we krwi, Tryb skupienia Sen, Walkie-Talkie, Mapy (gdy działa nawigacja), Uważność (w trakcie aktywnej sesji), funkcje SOS (Alarmowe SOS, Wykrywanie upadków, Wykrywanie wypadków) i Trening (w trakcie aktywnej sesji).