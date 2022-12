TEST: Samsung Q930B  

Mimo że HW-Q930B nie jest flagowym soundbarem, już czytanie o jego specyfikacji może zainteresować. To zestaw głośników w systemie 9.1.4, przyjazny Dolby Atmos i DTS:X, który obejmuje solidny bezprzewodowy subwoofer i dwa rzeczywiste głośniki tylne. Co więcej, oba wyposażone w dwa oddzielne przetworniki: jeden skierowany przed siebie, ale także jeden skierowany w górę.

Pomimo tego, że jest wystarczająco smukły, aby zmieścić się pod większością ekranów telewizorów, soundbar jest w stanie pomieścić siedem kanałów dźwięku: pięć skierowanych przed siebie i dwa w górę. Subwoofer ma duży, 8-calowy przetwornik, który powinien być w stanie wzmocnić ścieżki dźwiękowe filmów ze znaczną ilością niskiej częstotliwości. Nie ma jednak konstrukcji soczewki akustycznej, którą nosi Q990B. Q930B jest także nieco uboższy, nie mając bocznych głośników w listwie, jak również jest mniejszy. Q930B nie dostosowuje również automatycznie ustawień subwoofera. Na szczęście model zachowuje wbudowany mikrofon, który wykrywa właściwości akustyczne pomieszczenia i odpowiednio dostosowuje moc wyjściową listwy dźwiękowej.

Q930B ma po jednym wejściu i wyjściu HDMI (eARC) oraz wejście optyczne. Jest też wyposażony w Wi-Fi i Bluetooth, a nawet umożliwia podłączenie do niego najnowszych telefonów Samsung Galaxy przez NFC. Kompatybilność odtwarzania obejmuje Airplay 2 i Hi-Res Audio. Q930B może także współpracować z najnowszymi telewizorami marki przez Q Symphony, dzięki czemu soundbar jest w stanie inteligentnie sparować się z głośnikami telewizora, zapewniając większą scenę dźwiękową.

Pozytywnym faktem jest, że Samsung wraca do metalowego wykończenia kratki, co służy designowi i nie przyciąganiu kurzu. Tylne głośniki mają takie samo wykończenie i wyglądają atrakcyjnie dzięki pochylonej górnej krawędzi i małym nóżkom. Trochę gorzej prezentuje się subwoofer, który jednak można ukryć.

Q930B jest niezwykle łatwy w użyciu. Wszystkie głośniki automatycznie synchronizują się ze sobą. Pilot jest ładnie zaprojektowany i ma prosty układ. Soundbar wyświetla na przednim panelu najpotrzebniejsze dane. Listwą można też sterować za pomocą przyjaznej aplikacji Samsung SmartThings (iOS i Android).

Dźwięk soundbara wydaje się harmonizować i doskonale łączyć z tylnymi satelitami. Skutkuje to wyrównaną, spójną, zbalansowaną i ogólnie wyrafinowaną sceną dźwiękową. Dialogi w miksie filmowym brzmią czysto, jak i są dobrze dopasowane do kontekstu, a soundbar wydaje się delikatnie podnosić je w pionie, dzięki czemu brzmią tak, jak by pochodziły z akcji na ekranie. Tymczasem bas może osiągnąć imponującą i trwałą głębię, która dodaje filmowej wagi scenom akcji, a nawet najgłębsze dudnienie jest odtwarzane bez zniekształceń.

Decyzja Samsunga o powrocie do deski kreślarskiej z Q930B opłaciła się sowicie. Nieznaczne zmniejszenie rozmiaru i mocy głównego soundbara w celu uwzględnienia tylnych głośników, bez zwiększania ceny sprawia, że Q930B jest znacznie bardziej satysfakcjonującą i wszechstronnie imponującą propozycją. Chociaż nie jest idealny do muzyki, nie chcąc wydawać większej kwoty na model Q990B, model ten spodoba się osobom szukającym epickiego systemu surround z niewielkimi kompromisami.

Specyfikacja