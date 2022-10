TEST: Xiaomi 12 Lite

Modelem 12 Lite marka Xiaomi dąży do przeniesienia istoty serii 12 do kategorii średniej klasy. Telefon jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych i wariantach 6 GB/128 GB, 8 GB/128 GB i 8 GB/256 GB. W tym roku modele serii Xiaomi 12: 12X, 12 i 12 Pro mają ten sam wygląd. Jednak to podobieństwo nie dotyczy Xiaomi 12 Lite. Inne modele z serii mają płynne krzywizny, dzięki czemu urządzenia są łatwe do trzymania, ale Lite ma ostrzejsze boki i chociaż jest technicznie cieńszy (7,2 mm do 8,2 mm Xiaomi 12), nie czuje się tego podczas korzystania z urządzenia. Telefon ma wystającą wysepkę aparatów z tyłu, z której z kolei wystają obiektywy — słabe rozwiązanie pod względem użyteczności.

Przechodząc do ekranu, Xiaomi 12 Lite ma 6,55-calowy panel AMOLED o rozdzielczości FHD+ (2400×1080 px) i odświeżaniu 120 Hz. W przeciwieństwie do flagowców Xiaomi, 12 Lite nie skaluje dynamicznie częstotliwości odświeżania w oparciu o zawartość odtwarzaną na ekranie, a użytkownik jest ograniczony do wyboru 60 lub 120 Hz. Sama jakość obrazu jest całkiem dobra, oferując poprawne poziomy kontrastu, kąty widzenia i żywe kolory. Ekran jest pokryty warstwą Gorilla Glass 5 i podobnie jak większość telefonów w tej kategorii, po wyjęciu z pudełka ma fabrycznie zainstalowaną osłonę ekranu.

Jedną z moich ulubionych funkcji w telefonach Xiaomi jest dźwięk stereo, a pozostałe modele z serii oferują duże głośniki z identycznymi kanałami na górze i na dole. Nie znajdziesz tego tutaj; chociaż 12 Lite ma dobry dźwięk, nie jest tak szczegółowy jak Xiaomi 12 lub 12X.

Procesor Snapdragon 778G ma prawie identyczne wyniki jak Dimensity 1200, a to dlatego, że oba używają tego samego zestawu rdzeni, ale Mali-G77 ma przytłaczającą przewagę w zadaniach skoncentrowanych na GPU. To powiedziawszy, Snapdragon 778G nie ma mało mocy w codziennym użytkowaniu i dobrze sprawdza się w przypadku zwykłych gier – o ile nie przeszkadza ci obniżanie ustawień.

Xiaomi 12 Lite ma standardowo dual-SIM i jest wyposażony w Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Xiaomi nie zmieniło się zbytnio pod względem baterii, a 12 Lite ma taką o pojemności 4 300 mAh z przewodowym ładowaniem 67 W. Nie znajdziesz tutaj ładowania bezprzewodowego. Pełne naładowanie baterii zajmuje nieco ponad 45 minut. 12 Lite bezbłędnie zapewniał całodzienne użytkowanie.

Xiaomi 12 Lite ma trzy aparaty, w tym obiektyw 108 Mp. Do tego dochodzi również obiektyw szerokokątny 8 Mp z polem widzenia 120 stopni i makro 2 Mp. Nie ma tu zbyt wiele różnic w stosunku do poprzedniej generacji. Aparat główny robi dobre zdjęcia w świetle dziennym, zapewniając szeroki zakres dynamiki i dokładne kolory, ale brakuje im drobniejszych szczegółów. Szerokokątny obiektyw nie jest tak dobry, a już zwłaszcza w warunkach słabego oświetlenia.

Smartfon działa na MIUI 13 opartym na Androidzie 12. Podstawy MIUI nie zmieniły się od kilku lat, zapewniając poprawną równowagę między łatwością użytkowania a możliwością dostosowania. Smartfon dostanie dwie aktualizacje platformy i trzy lata aktualizacji zabezpieczeń. To mniej niż większość konkurentów oferujących trzy lata aktualizacji platformy. Marka nie jest również znana z terminowości w tym zakresie.

Xiaomi 12 Lite ma podstawy poprawnego telefonu klasy średniej, ale jest przyćmiewany przez obecne i nadchodzące premiery w tej kategorii. Galaxy A53 dostanie więcej aktualizacji, a realme GT Neo 3 ma lepsze oprogramowanie, GPU i system ładowania. Xiaomi mogło zrobić więcej, aby model wyróżniał się w tej zatłoczonej kategorii. W obecnej postaci jest to dobra opcja do rozważenia, jeśli już korzystasz z telefonu Xiaomi, ale jeśli potrzebujesz naprawdę świetnego aparatu lub dopracowanego oprogramowania, istnieją lepsze alternatywy.

Specyfikacja