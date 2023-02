Umów się na randkę z apokalipsą w grze akcji Eternights

Niezależne Studio Sai ujawniło właśnie świeże spojrzenie na swój debiutancką, apokaliptyczną, randkową grę akcji, Eternights, która ma skraść serca fanów PlayStation 5, PlayStation 4 i komputerów PC, kiedy zostanie wydana tego lata.

Nowy zwiastun przedstawia wyjątkową mieszankę randkowania i ekscytującej walki w czasie rzeczywistym. W Eternights stawisz czoła niebezpiecznym lochom przesiąkniętym tajemnicą i niebezpieczeństwami, licząc na unikalne umiejętności i zaklęcia swoich towarzyszy w bitwie. Strategicznie wykorzystuj słabości wroga za pomocą ataków żywiołów, jednocześnie umiejętnie unikając, parując i wyzwalając potężne kombinacje. Potwory nie będą twoim jedynym wyzwaniem, będziesz musiał przetrwać pułapki, rozwiązać łamigłówki, zaliczyć mini-gry i… trzymać się za ręce, jeśli chcesz ocalić świat w tej grze, w której miłość i akcja odgrywają równą rolę.

Tajemnicza istota zmienia ludzkość w potwory z obsesją na punkcie przemocy i władzy. Wciągająca historia Eternights to wyścig z czasem, aby powstrzymać mroczny los, skupiony na przemyślanej analizie ludzkich więzi i wewnętrznej wartości miłości. Z poszukiwaniem skarbów, przemierzaniem lochów i… tak, tak, randkowaniem – wszystko to znajduje się na liście rzeczy do zrobienia, a zegar tyka – liczy się wybór sposobu spędzenia każdego cennego pozostałego dnia.

Najnowsza rozgrywka daje również wgląd w obsadę Eternights, składającą się z pięciu dziwacznych i sympatycznych postaci, z których każda została ożywiona dzięki pięknie wykonanym, animowanym przerywnikom filmowym 2D.

Eternights będzie dostępne na PlayStation 5, PlayStation 4 i PC (za pośrednictwem Epic Games Store i Steam) latem 2023 r.