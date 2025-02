TEST: Volkswagen ID.7 Tourer Pro

Volkswagen ID.7 Tourer to pierwsze elektryczne kombi tej marki i jedno z pierwszych elektrycznych kombi w wyższej klasie średniej. Główną różnicą między Tourerem a sedanem „fastback” ID.7 jest przestrzeń bagażowa – ID.7 fastback ma duży bagażnik o pojemności 532 litrów, ale w przypadku Tourera ładowność zwiększa się aż do 605 litrów.

Volkswagen ID.7 dzieli tę samą platformę co inne modele ID, z akumulatorem 77 kWh i silnikiem elektrycznym o mocy 286 KM, zapewniającym napęd na tylne koła. ID.7 Tourer ma taką samą długość jak sedan fastback – 4 961 mm. Pomaga to osiągnąć niski współczynnik oporu powietrza. Zapewnienie dużej przestrzeni to główna sztuczka ID.7 Tourer. Wspomniany już bagażnik po złożeniu tylnych siedzeń pomieści 1 948 litrów ładunku, tj. o 362 litry więcej niż fastback. Jest też tyle miejsca na nogi z tyłu co w limuzynie. Schowek pod podłogą bagażnika nie jest szczególnie głęboki, ale rozciąga się aż do tylnych siedzeń i z łatwością pomieści kable do ładowania.

Podobnie jak w innych modelach ID, nie trzeba naciskać przycisku, aby uruchomić ID.7 – wystarczy wsiąść do samochodu, przekręcić pokrętło zmiany biegów na końcu dźwigni po prawej stronie kolumny kierownicy i już można jechać. Nie trzeba również długo czekać, aby zdać sobie sprawę, że ID.7 jest niezwykle wyrafinowany, z bardzo komfortową jakością jazdy. Staje się to najbardziej widoczne na autostradzie, gdy jest niezwykle cicho i spokojnie, chociaż na niektórych nawierzchniach czasami słychać hałas drogi.

ID.7 ma napęd na tylne koła, więc prowadzenie i przyczepność są znacznie lepsze niż w przypadku pojazdu elektrycznego z napędem na przednie koła. Dostępne są trzy tryby jazdy: Eco, Comfort i Sport, ale nie myśl, że tryb Sport zapewni sportowe wrażenia z jazdy, ponieważ nie o to chodzi w tym samochodzie. Ustawienia kontroli trakcji są z pewnością bardzo mało wyczynowe, jak to jest typowe dla pojazdów elektrycznych Volkswagena. Jeśli chcesz zwiększyć ilość regeneracji hamulców, możesz to zrobić, wybierając ustawienie B na selektorze biegów. Podczas normalnego hamowania, w ID.7 potrzeba większego nacisku na pedał hamulca, aby się zatrzymać niż w przypadku rywali.

Ale co z obiecaną dużą poprawą w ID.7 systemu infotainment? Jeśli nie jesteś świadomy problemów z poprzednimi systemami informacyjno-rozrywkowymi ID, obejmują one brak sensownych przycisków skrótów i brak oddzielnych elementów sterujących klimatyzacją, co powoduje zbyt częste naciskanie przycisków w celu obsługi podstawowych elementów sterujących samochodem. Dlatego z przyjemnością potwierdzam, że duży, 15-calowy, centralny ekran dotykowy od teraz ma przyciski skrótów u góry. Kierowca może wybrać, które przyciski skrótów są wyświetlane, dodając swoje „ulubione”. Możesz więc wybrać skróty według własnego uznania, takie jak nawigacja, media, telefon, Apple CarPlay i tryby jazdy. Kolejną poprawą są stałe elementy sterujące klimatyzacją u dołu ekranu, które pozostają widoczne nawet podczas korzystania z Apple CarPlay, co jest bardzo nietypowe, a pożądane.

Inne nowe funkcje obejmują „inteligentne otwory wentylacyjne”, które umożliwiają dostosowanie, skąd pochodzi wentylacja, poprzez przeciągnięcie palcem po grafice otworów wentylacyjnych na ekranie. ID.7 automatycznie ustala również ustawienia klimatyzacji – choć zastanawiasz się, czy fizyczny przycisk do włączania podgrzewanych siedzeń nie byłby prostszy.

ID.7 ma jeden główny przycisk wspomagający, który umożliwia dostęp do ekranu systemów bezpieczeństwa, a następnie wystarczy wybrać elementy, które chcesz wyłączyć, takie jak ostrzeżenie o opuszczeniu pasa ruchu. Jest to dość przyjazne dla użytkownika, chociaż musisz to zrobić ponownie przy następnym uruchomieniu samochodu lub nawet jeśli opuścisz fotel kierowcy na kilka sekund.

Kolejną poprawą jest to, że suwaki sterujące pod ekranem dotykowym do regulacji temperatury w kabinie i głośności są teraz podświetlane w nocy. Jednak staromodne pokrętła do regulacji głośności i temperatury są łatwiejsze w użyciu.

Oprócz ekranu dotykowego jest też wyświetlacz zegarów przed kierowcą, który jest bardzo mały, a wszystkie modele ID.7 i ID.7 Tourer są standardowo wyposażone w wyświetlacz przezierny z rozszerzoną rzeczywistością.

Testowany Volkswagen ID.7 Tourer w najniższej specyfikacji Pro ma imponujący zasięg jazdy na napędzie elektrycznym według WLTP wynoszący 605 km. Po tygodniu mieszanej jazdy zimą, średni zasięg w rzeczywistych warunkach wynosił ponad 400 km. ID.7 ma maksymalną szybkość ładowania prądem stałym wynoszącą 175 kW. Ładowanie od 5 do 80% może zająć zaledwie 28 minut, a 10-minutowe ładowanie może dodać 200 km zasięgu. Używając 11 kW, trójfazowego zasilania prądem przemiennym, ładowanie do 100% można ukończyć w 8 godzin.

Volkswagen ID.7 Tourer Pro kosztuje od 271 690 PLN. Mój samochód testowy był wyposażony w szereg elementów wyposażenia opcjonalnego: 20-calowe felgi aluminiowe Montreal (2 640 PLN); pakiet Style Plus obejmujący przednie elektrycznie regulowane fotele premium ergoActive z podparciem odcinka lędźwiowego kręgosłupa i funkcją masażu (10 830 PLN); pakiet Design Plus wraz z dachem panoramicznym Smart Glass, który można przełączać, aby stał się przezroczysty lub nieprzezroczysty, adaptacyjną regulacją zawieszenia DCC z wyborem profilu jazdy, podświetlanym logo VW z przodu i z tyłu, progresywnym układem kierowniczym i dźwiękoszczelnym laminowanym szkłem od słupka B do tyłu (12 890 PLN); czy też pompa ciepła, która wykorzystuje ciepło z układu napędowego, aby pomóc ogrzać kabinę w zimne dni, co jest opcją za 5 330 PLN.

Jeśli szukasz dużego, elektrycznego kombi, to Volkswagen ID.7 Tourer jest jednym z niewielu wyborów w tej chwili. Oprócz pojemnego bagażnika i przestronnego wnętrza, jest również wydajny. Wrażenia z jazdy są raczej wyrafinowane niż angażujące, ale to wygodny sposób na pokonanie wielu kilometrów autostradą.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 314 110 PLN

314 110 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 180 km/h

180 km/h 0-100 KM/H 6,6 sekundy

6,6 sekundy SILNIK elektryczny

elektryczny MOC 286 KM

286 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 545 Nm