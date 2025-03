Dyson Car+Boat – najmocniejszy ręczny odkurzacz trafia na rynek

Dyson zaprezentował swój najnowszy produkt – Dyson Car+Boat, który redefiniuje kategorię ręcznych odkurzaczy. To kompaktowe, ale wyjątkowo wydajne urządzenie stworzono z myślą o czyszczeniu samochodów, łodzi oraz trudno dostępnych miejsc w domach. Dzięki potężnemu silnikowi, zaawansowanemu systemowi filtracji i długiemu czasowi pracy, Dyson Car+Boat staje się liderem wśród przenośnych odkurzaczy.

Nowy Dyson Car+Boat jest napędzany silnikiem obracającym się z prędkością 110 000 obrotów na minutę, co zapewnia niezrównaną moc ssania. Dzięki temu skutecznie usuwa brud, kurz i sierść zwierząt, niezależnie od powierzchni – od tapicerki samochodowej po materace i legowiska zwierząt. Co więcej, akumulator umożliwia aż 50 minut pracy bez utraty wydajności, co czyni go najlepszym pod względem czasu działania odkurzaczem ręcznym na rynku.

Dyson Car+Boat wyposażono w w pełni uszczelniony system filtracji, który zatrzymuje 99,99% cząstek o wielkości zaledwie 0,3 mikrometra. Oznacza to, że skutecznie wychwytuje alergeny, bakterie i kurz, zapobiegając ich ponownemu uwolnieniu do otoczenia. Jest to kluczowe dla osób cierpiących na alergie oraz właścicieli zwierząt domowych.

Odkurzacz wyróżnia się kompaktową i lekką budową, co ułatwia manewrowanie i użytkowanie. Silnik oraz akumulator umieszczono blisko uchwytu, zapewniając optymalne wyważenie. Ponadto, Dyson Car+Boat oferuje szeroki wybór końcówek, które ułatwiają sprzątanie każdej powierzchni:

Minielektroszczotka – skutecznie usuwa uporczywe zabrudzenia i włosy,

Końcówka Combi – łączy szeroką nasadkę z miękką szczotką do różnych powierzchni,

Końcówka szczelinowa – pozwala na dotarcie do wąskich przestrzeni.

Dzięki cichej pracy i wszechstronności nowy odkurzacz sprawdzi się zarówno w domowych warunkach, jak i w samochodzie czy na łodzi. Dyson Car+Boat będzie dostępny od połowy marca na Dyson.pl oraz w sklepach stacjonarnych w cenie 1 249 PLN.