Škoda prezentuje cennik SUV-a Elroq w wersji Sportline

Elroq Sportline to prawdziwe połączenie elegancji i ulepszonej dynamiki. Nowa wersja najnowszego SUV-a zachwyca czarnymi akcentami, sportowym zawieszeniem i progresywnym układem kierowniczym.

Škoda Elroq Sportline zyskała nowe detale, które podkreślają jej sportowy styl. Podobnie jak inne modele Sportline, nowy SUV posiada liczne elementy w kolorze czarnym z połyskiem. Obejmują one obudowy lusterek zewnętrznych, listwy okienne i relingi dachowe. Spoiler na przednim zderzaku i wstawka w tylnym zderzaku są również wykończone w błyszczącym czarnym kolorze, podobnie jak napisy na masce i na pokrywie bagażnika. Emblemat Sportline został umieszczony na pokrywie bagażnika, zastępując oznaczenie wersji akumulatora. W wersji z akumulatorem 85 zawieszenie zostało dodatkowo obniżone o 15 milimetrów z przodu i 10 milimetrów z tyłu co dodaje jeszcze więcej dynamicznego charakteru.

Škoda Elroq Sportline dostępna jest na rynku polskim z układami napędowymi 60 i 85. Wersja 60 oferuje przyśpieszenie do 100 km/h w czasie 8 sekund, a jedno naładowanie pozwala na pokonanie nawet do 430 kilometrów. Wariant z większym akumulatorem przyśpiesza jeszcze lepiej – sprint do setki zajmuje mu 6,6 sekundy, a wyższa pojemność baterii zwiększa również zasięg samochodu do nawet 580 kilometrów. Prędkość maksymalna wersji 60 to 160 km/h, natomiast 85 może osiągnąć 180 km/h. Oba warianty oferują też wysoką moc ładowania baterii, odpowiednio 165 kW i 175 kW.

Wnętrze Design Selection Sportline odzwierciedla charakter samochodu. Przednie sportowe fotele ze zintegrowanymi zagłówkami, pokryte zostały czarną tapicerką z połączenia Suedii i sztucznej skóry, a kontrastu dodają im szare przeszycia. Trójramienna sportowa kierownica z łopatkami i umieszczonym na niej emblemacie Sportline podkreśla sportowy klimat wnętrza, a jego uzupełnieniem są listwy z efektem karbonu na desce rozdzielczej, stalowe nakładki na pedały i czarna podsufitka.

Nowa Škoda Elroq Sportline to propozycja dla tych, którzy szukają samochodu o sportowym temperamencie, ale nie chcą rezygnować z praktyczności w codziennym użytkowaniu. Z dynamicznymi osiągami i nowoczesnym wyglądem jest świetną propozycją, które łączą emocje z wygodą.

Ze szczegółami cenowymi można zapoznać się w opublikowanym cenniku.