TEST: TP-Link Tapo D230S1

Produkty smart home TP-Link robią na mnie z biegiem lat coraz lepsze wrażenie, często oferując wysoką funkcjonalność w korzystnej cenie. Zazwyczaj jednak gdzieś muszą pojawić się kompromisy. Na czym polegają w przypadku pierwszego dzwonka wideo producenta?

Tapo D230S1 można kupić już za 439 PLN. To mniej niż trzeba zapłacić za konkurentów z Google czy Ringa, a co więcej TP-Link ma fajną politykę dotyczącą przechowywania nagranych materiałów. Owszem, oferuje płatną możliwość magazynowania ich w chmurze, ale ma także opcję nagrywania lokalnie i zaawansowane funkcje bez dodatkowych kosztów.

Design urządzenia jest jednak mało przyjazny. Tam, gdzie każdy gracz na rynku stara się uatrakcyjnić swój wideodzwonek, Tapo D230S1 jest zdecydowanie zbyt masywny, by stać się ikoną designu. To powiedziawszy, urządzenie jest zaskakująco lekkie. Ma również stopień ochrony IP64 i może pracować w temperaturze sięgającej 45° C.

Instalacja dzwonka do drzwi jest prosta i przyjazna. Zestaw zawiera kotwy, śruby i klin montażowy, jeśli zdecydujesz się przymocować go do cegły, kamienia lub drewna, ale zawiera również klej 3M dla jeszcze łatwiejszego montażu.

Przed przymocowaniem dzwonka do uchwytu należy całkowicie naładować akumulator i skonfigurować dołączony do zestawu Tapo Hub. Konieczność użycia koncentratora może być nieco uciążliwa, jednak hub jest dość wszechstronny – działa jako dzwonek, lokalna pamięć masowa z kartą microSD i jako centrum sterowania dla wszelkich innych produktów Tapo, które możesz już mieć lub planujesz, np. kamer bezpieczeństwa czy czujników ruchu. Inna rzecz, że dodając go w pudełku każdego produktu głównego, tworzy się niepotrzebny czynnik kosztowy i środowiskowy.

Dużą zaletą dzwonka jest krystalicznie czysty obraz, który stanowi rzadkość w tym przedziale cenowym. Również w nocy strumieniowane lub rejestrowane nagranie zaskakuje wysoką jakością. Jedynym niewielkim rozczarowaniem pod tym względem jest pole widzenia. Cała postać od stóp do głowy widoczna jest tylko jeśli stoi w dużej odległości od drzwi. Nie widać więc progu, zatem z paczkami pozostawionymi przez kuriera również może czasami być problem, choć z drugiej strony zostaje nam nagranie pojawienia się go pod drzwiami i umieszczania paczki.

Sterowanie dzwonkiem odbywa się za pomocą aplikacji Tapo, która jest jedną z bardziej przyjaznych dla użytkownika i responsywnych aplikacji zapewniających bezpieczeństwo w domu, które testowałem. Stamtąd możesz łatwo sprawdzić transmisję na żywo (której ładowanie zajmuje tylko kilka sekund), włączyć reflektor, odtworzyć szybką odpowiedź lub zainicjować rozmowę dwustronną. Wejdź nieco głębiej w ustawienia, a będziesz mógł dostosować wykrywanie ruchu ludzi, zwierząt i pojazdów. Nie zabrakło alarmu antykradzieżowego i integracji z systemem Google i Alexą. Akumulator pozwala zaś na około pół roku używania bez ładowania.

Tapo D230S1 nie jest rewolucyjny, ale oferuje świetny stosunek jakości do ceny i wszechstronność niezbędną do budowy inteligentnego domu w przyszłości. Jakość wideo jest doskonała, instalacja łatwa, a aplikacja bardzo przyjazna. Brak konieczności wydawania pieniędzy na miesięczne opłaty to kolejny plus produktu.

Specyfikacja

CENA 439 PLN

439 PLN PRZETWORNIK OBRAZU 1/2,7”

1/2,7” OCHRONA IP64

IP64 CZĘSTOTLIWOŚĆ WYŚWIETLANIA KLATEK 15 fps

15 fps WYMIARY DZWONKA 146 x 54,5 x 35,5 mm

146 x 54,5 x 35,5 mm WYMIARY HUBA 71,45 x 71,45 x 31,25 mm