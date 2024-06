Klasyczny zegarek na całe życie

Wspaniałe zegarki, które powinny posłużyć nam przez wiele lat.

TAG Heuer Carrera Chronograph

Żadna kolekcja nie jest kompletna bez chronografu, a ten jest jednym z najładniejszych na rynku. Piękny dla oka, ze wspaniałym cyferblatem z odwróconą „pandą”. To genialny zegarek inspirowany stylem retro. Szafirowe szkło kopułowe wypełnia całą tarczę, dzięki czemu stalowa koperta o średnicy 39 mm wygląda na wyjątkowo smukłą. Dodatkowo, sekundnik znajduje się na godzinie 6, tarcze chronografu na 3 i 9 oraz datownik na godzinie 12, co sprawia, że jest to pięknie wyważony projekt. Jeśli szukasz świetnego automatycznego chronografu w rozsądnej cenie, to jest właściwy wybór.

29 839 PLN, www.tagheuer.com

TAG Heuer Carrera Date 29 mm

Choć obecne trendy sprawiają, że kobiety noszą znacznie większe zegarki, wciąż jest wiele do powiedzenia w kategorii eleganckich czasomierzy. Te zazwyczaj opierają się na biżuterii, która po prostu idealnie nadaje się do noszenia na różne okazje. Dokładnie tak jest w przypadku TAG Heuer Carrera 29 mm. Datownik umieszczony na godzinie szóstej zachowuje symetrię, a pozostałych 11 indeksów ozdobiono diamentami. Znajduje się on w obudowie łączącej stal i różowe złoto 5N, co zapewnia schludny, dwukolorowy wygląd. Jest to świetny wybór na te dni, kiedy potrzebujesz czegoś małego i stylowego.

27 299 PLN, www.tagheuer.com

Gerald Charles Maestro 2.0 Ultra-Thin

Od razu widać, że za jego projektem stoi legendarny twórca zegarków Gerald Genta. Oszałamiająca koperta w kolorze różowego złota jest pięknie równoważona przez czekoladową tarczę ze słonecznym promieniem, co zapewnia naprawdę wspaniały wygląd. Jednak to coś więcej niż tylko ładna tarcza. Wewnątrz znajduje się mechanizm z naciągiem automatycznym o oznaczeniu GCA 3002 o grubości zaledwie 3,7 mm. Dzięki temu całkowita grubość koperty wynosi tylko 8,7 mm. To powoduje, że zegarek ten jest naprawdę smukły na nadgarstku. Otrzymasz także 50-godzinną rezerwę chodu i 100-metrową wodoodporność, co czyni ten model naprawdę sprawnym każdego dnia.

149 659 PLN, www.geraldcharles.com

NOMOS Club Sport Neomatik 39

Jeśli chodzi o najlepsze zegarki w niższej cenie, Nomos może być odpowiednim wyborem. Popularność tej niemieckiej marki stale rośnie i nietrudno zrozumieć, dlaczego. Pięknie wykończone, wewnętrzne mechanizmy wpisują się w projekty kopert inspirowane Bauhausem, tworząc całość, która po prostu zapiera dech w piersiach. Mały sekundnik również jest miłym akcentem, nadając bardziej elegancki wygląd, który idealnie pasuje do golfa i chinosów. Przy cenie poniżej 15 tysięcy złotych może to być po prostu najlepszy stosunek jakości do ceny we współczesnym zegarmistrzostwie.

14 259 PLN, www.nomos-glashuette.com

Zenith Chronomaster Sport

Zyskując rozgłos jako coś w rodzaju „zabójcy Rolexa Daytona”, ów Daytona w rzeczywistości zawdzięcza część swojego istnienia zastosowanemu tutaj mechanizmowi El Primero. Początkowo niepopularna marka wykorzystała mechanizm z 1989 roku, co zbiegło się z nowym poziomem uznania dla modelu. Chronomaster Sport to boski zegarek o ponadczasowym designie. Dekiel pozwala, aby móc się przyjrzeć mechanizmowi, a koperta i bransoletka są naprawdę dobrze wykończone. A gdyby tego było mało, mechanizm wyposażony jest w chronograf z dokładnością do 0,1 sekundy. Prawdziwy nowoczesny klasyk.

56 129 PLN, www.zenith-watches.com