Lockerstor Gen3 Ryzen – gotowy na wyzwania

Zupełnie nowy serwer NAS z serii Lockerstor Gen3 to pierwszy NAS w ofercie firmy Asustor wyposażony w czterordzeniowy procesor AMD Ryzen. Na liście wyposażenia znajdują się też cztery gniazda M.2 na dyski SSD NVMe wykorzystujące PCIe 4.0, dwa porty 10GbE i dwa porty 5GbE pozwalające Lockerstor Gen3 rozwinąć skrzydła i zapewnić niezrównaną wydajność. Skorzystaj z czterech do dziesięciu zatok, aby uzyskać maksymalną elastyczność pojemności i wydajności.

Seria Lockerstor Gen3 została zaprojektowana z myślą o ekstremalnej wydajności przy zachowaniu ekstremalnej efektywności. Po raz pierwszy w historii, Lockerstor Gen3 jest wyposażony w czterordzeniowy procesor AMD Ryzen Embedded SoC, który może być taktowany do 3,8 GHz. Skorzystaj z czterech do dziesięciu zatok na dyski i czterech gniazd M.2 na dyski SSD NVMe korzystające z PCIe 4.0, podwójnego 10 GbE, podwójnego 5 GbE i podwójnego USB 4, a także 16 GB pamięci ECC DDR5-4800 z możliwością rozbudowy do 64 GB. Nowość wyróżnia się ogromną mocą i wyznacza nowy standard wydajności.

AMD Ryzen V3C14 SoC jest zbudowany w procesie 6 nm, co zapewnia maksymalną wydajność i efektywność. Przy maksymalnym TDP wynoszącym 25 W, CPU osiąga oszczędność energii nawet podczas wykonywania zadań o dużej wydajności. Wszystkie urządzenia Lockerstor Gen3 są bowiem wyposażone w dwa porty sieciowe 10GbE i dwa porty sieciowe 5GbE.

Wszystkie serie Lockerstor Gen3 są wyposażone w 16 GB pamięci ECC DDR5-4800. System ECC może wykrywać i korygować błędy pamięci, zwiększając stabilność i niezawodność systemu oraz znacznie zmniejszając ryzyko błędów danych, aby zapewnić stabilność systemu w środowiskach pamięci masowej. Cztery gniazda M.2 na dyski SSD NVMe wykorzystujące PCIe 4.0 można skonfigurować jako pamięć masową lub pamięć podręczną, przyspieszając transfer do maksymalnego poziomu, zapewniając zarówno dużą pojemność, jak i wysoką wydajność.

Jeśli chodzi o łączność, najwyższą wydajność zapewnia nie tylko podwójne łącze 10-Gigabit Ethernet, ale także dwa porty USB 4 o przepustowości do 40 Gb/s, które dodatkowo oferują kompatybilność z urządzeniami Thunderbolt, co zwiększa wydajność i elastyczność pracy. Porty USB 4 umożliwiają podłączenie urządzeń Thunderbolt, takich jak zewnętrzne dyski twarde lub dyski SSD, aby wykorzystać wydajność niespotykaną w przypadku portów USB 3.2. Aby uzyskać maksymalną łączność, podłącz swój komputer PC lub Mac bezpośrednio do serwera NAS za pomocą certyfikowanego kabla Thunderbolt lub USB 4, aby skorzystać z protokołu IP przez Thunderbolt i uzyskać łączność szybszą niż 10 GbE.

Co więcej, nowy system ADM 5 – instalowany na urządzeniach z serii Lockerstor Gen3 – oferuje liczne optymalizacje interfejsu użytkownika, bezpieczeństwa i monitorowania zagrożeń. To połączenie sprzętu i oprogramowania w serii Lockerstor Gen3 gwarantuje, że wąskie gardła w systemach NAS staną się przeszłością.