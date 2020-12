TEST: TP-Link Deco S4

Rozwiązania typu MESH stają się coraz powszechniejsze. Nic w tym dziwnego: zamiast wypełniać dom mnóstwem indywidualnych klonów naszej sieci, stawiają one na zapewnienie jednolitej łączności w każdym jego pomieszczeniu. Niedawno w ofercie TP-Link pojawiły się routery MESH Deco S4, które sprawdzimy dziś pod kątem szybkości łącza i nie tylko.

W zestawie znajdują się trzy białe, rzucające się w oczy jednostki, które wyglądem przypominają nieco inteligentne głośniki. Łącznie potrafią one objąć zasięgiem obszar aż 510 m2, a w razie potrzeby możemy uzupełnić system o dodatkowe egzemplarze.

Konfiguracja sieci MESH okazała się prościutka: przez cały proces krok po kroku przeprowadziła nas aplikacja mobilna TP-Link Deco, dostępna w polskiej wersji językowej. Wystarczy założyć konto TP-Link ID, podłączyć jeden z routerów do modemu lub przewodu Ethernet i wybrać jego lokalizację, a następnie dodać do systemu kolejne jednostki. Cała procedura zajęła nam zaledwie 15 minut; tuż po jej przeprowadzeniu, sieć była gotowa do pracy.

W testowym mieszkaniu modem umieszczony jest w salonie, przez co sypialnia znajdująca się na końcu długiego korytarza, właściwie nie ma połączenia z internetem. Deco S4 całkowicie wyeliminował ten problem, pozwalając nam wygodnie strumieniować filmy z HBO GO oraz słuchać muzyki ze Spotify.

Sieć nie miała także problemów z pobieraniem sporych plików: podczas instalowania gry ze Steama, prędkość kształtowała się na poziomie 300 Mb/s, a co najważniejsze, pozostała na tym samym, stabilnym poziomie przez cały czas ściągania. Parametry pobierania nie ulegają znaczącemu pogorszeniu nawet wtedy, gdy do sieci podłączonych jest wiele urządzeń: smartfony, tablety i sprzęty smart home. Warto zaznaczyć, że jednostki Deco S4 mogą pracować nie tylko w trybie routera, ale także jako punkt dostępowy do internetu.

Dużo dobrego kryje się w samej aplikacji TP-Link Deco, która oprócz konfiguracji systemu służy do wielu ustawień. Apka pozwala tworzyć profile poszczególnych domowników, przypisywać im indywidualne limity korzystania z sieci i nakładać filtry kontroli rodzicielskiej. Znajdziemy w niej także możliwość skonfigurowania oddzielnej sieci dla gości i opcję weryfikacji podłączonych urządzeń; brakowało nam tylko systemu ochrony antywirusowej.

Ponadto system może współpracować z Amazon Alexą, dzięki czemu obsłużymy go za pomocą komend głosowych. Posiadacze innych produktów z serii Deco docenią także fakt, że jednostki są wstecznie kompatybilne z wcześniejszymi urządzeniami.

TP-Link Deco S4 to praktyczny, rozsądnie wyceniony sposób na poprawę zasięgu i stabilności połączenia w domu. Polecamy go w szczególności osobom o dużych lub nieregularnych mieszkaniach; dzięki sieci MESH na dobre zapomną one o problemach z internetem.

Specyfikacja