TEST: Apple iPad mini (2021)

Od premiery w 2012 roku iPad mini właściwie się nie zmieniał. Tablet już od pierwszej generacji wyposażony był w 7,9-calowy ekran, otoczony grubymi ramkami, oczywiście z nieodłącznym przyciskiem Home. Dopiero niedawno Apple postanowiło, że już czas na małą rewolucję – najświeższa odsłona urządzenia jest nie tylko wydajniejsza, ale także nowocześniejsza.

Szósta generacja najmniejszego tabletu Apple idzie w ślady iPada Pro i iPada Air. Zaokrąglone krawędzie ustąpiły miejsca płaskim, co oznacza, że urządzenie jest kompatybilne z Apple Pencil 2; rysik magnetycznie przyczepia się do boku urządzenia i ładuje bezprzewodowo. Czytnik Touch ID został zintegrowany z włącznikiem, co pozwoliło odchudzić ramki dookoła wyświetlacza i w efekcie powiększyć przestrzeń do pracy.

Chociaż nowy iPad mini jest mniejszy od poprzednika, został on wyposażony w 8,3-calowy ekran. Zmienił się także jego format, teraz zbliżony do proporcji 3:2, a zatem bardziej szerokokątny w trybie poziomym. Wyświetlacz jest jasny i ostry, chociaż odświeżanie 60 Hz oznacza, że podczas korzystania z rysika zauważyliśmy drobny lag.

Procesor A15 Bionic ma wystarczająco mocy, by zmierzyć się z każdym zadaniem postawionym iPadowi mini. Urządzenie nie miało problemu z płynnym odtwarzaniem gier, uruchamianiem dwóch aplikacji obok siebie, edytowaniem dużych klipów wideo. Dodatkowe możliwości otwiera opcjonalna łączność 5G, jak również port USB-C, który zastąpił dotychczasowe złącze Lightning; do pełni szczęścia zabrakło nam jedynie minijacka. Osoby szukające urządzenia do pracy powinny jednak pamiętać, że niewielka przekątna może utrudniać działanie w niektórych apkach, szczególnie w trybie podzielonego ekranu.

Chociaż aparaty fotograficzne nigdy nie były najmocniejszą stroną iPadów, nowy mini pozytywnie nas zaskoczył. Z tyłu urządzenia znajduje się pojedynczy aparat fotograficzny 12 Mp o lepszej jasności i możliwości nagrywania wideo w jakości 4K/60 kl./s; dzięki fantastycznej stabilizacji obrazu Apple, zarejestrowane nim klipy prezentują się naprawdę nieźle. Równie duża rewolucja zaszła z przodu, gdzie znalazła się szerokokątna kamerka 1080p z funkcją Centrum uwagi. Aparat śledzi użytkownika podczas rozmowy, dbając o to, żeby zawsze pozostawał on w kadrze.

Apple twierdzi, że jedno ładowanie to około 10 godzin pracy. Przy średnio intensywnej pracy rzeczywiście da się osiągnąć ten pułap, acz jakiekolwiek wymagające zadanie (szczególnie gry) powoduje błyskawiczne wyczerpywanie się akumulatora, znacznie szybsze niż w innych iPadach.

iPad mini to urządzenie przeznaczone dla osób, które szukają jak najmniejszego i najlżejszego tabletu – im nie będzie przeszkadzać ani przeciętny czas pracy na baterii, ani stosunkowo mały ekran. Jeśli szukasz sprzętu do pracy, może się jednak okazać, że jego wymiary okażą się raczej przekleństwem niż błogosławieństwem.

SPECYFIKACJA