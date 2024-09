Sieciowy wzmacniacz zintegrowany Marantz MODEL 60n

Marantz wprowadza MODEL 60n, nowy sieciowy wzmacniacz strumieniowy, do swojego portfolio wysokiej jakości komponentów stereo. Łącząc wydajność z elastycznością i technologią, MODEL 60n oferuje połączenie wszechstronności funkcji i całej ciepłej muzykalności, z której Marantz jest powszechnie znany.

MODEL 60n to wybór dla osób poszukujących ciepła, rozdzielczości i dużej dynamiki w pełni analogowego wzmacniacza zintegrowanego. Model MODEL 60n o mocy 60 W na kanał w wysokoprądowej klasie A/B wyposażony jest w najnowszą iterację uznanej technologii HDAM (Hyper Dynamic Amplifier Module) firmy Marantz. Zapewnia to połączenie wyjątkowo niskich zniekształceń, bezwysiłkowej mocy oraz dokładności, przejrzystości i muzykalności, które wyróżniają wzmacniacze Marantz jako jedne z najbardziej cenionych konstrukcji w tej kategorii. Wraz z trzema wejściami analogowymi dla innych źródeł, wysokiej jakości przedwzmacniacz gramofonowy MM zapewnia doskonałe rezultaty w połączeniu z płytami winylowymi.

W przypadku cyfrowych źródeł muzyki, takich jak płyty CD lub konsole do gier, MODEL 60n korzysta z wbudowanego przetwornika cyfrowo-analogowego ESS Sabre oraz wielu wejść cyfrowych. Oczywiście, obsługa HEOS oznacza wysokiej jakości strumieniowe przesyłanie muzyki z szerokiej gamy serwisów muzycznych za pośrednictwem Wi-Fi lub Ethernet oraz możliwość płynnego dołączenia do systemu HEOS multiroom w całym domu w połączeniu z innymi produktami Marantz obsługującymi HEOS.

Dostęp do muzyki z urządzeń mobilnych jest możliwy poprzez Bluetooth, Spotify Connect i AirPlay2, a funkcja Roon Ready, w połączeniu z możliwością dostępu do plików muzycznych o wysokiej rozdzielczości do 24/192 kHz lub DSD5.6 MHz, oznacza, że nawet najbardziej zaangażowani audiofile będą usatysfakcjonowani – a bezprzewodowa aktualizacja, która ma nastąpić wkrótce po premierze, zwiększy tę obsługę do 32/384kHz i DSD11.2 MHz. Dzięki wejściu HDMI ARC i wyjściu subwoofera, MODEL 60n jest w stanie zaspokoić potrzeby entuzjastów domowej rozrywki, sprawiając, że ten wyjątkowo wszechstronny sieciowy wzmacniacz strumieniowy idealnie pasuje do współczesnego stylu życia i jest w stanie zaoferować fantastyczną jakość dźwięku niezależnie od tego, co chcesz odtwarzać, przesyłać strumieniowo lub oglądać.

MODEL 60n firmy Marantz, dostępny będzie od połowy września u wybranych sprzedawców detalicznych w cenie 6 599 PLN.