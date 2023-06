TEST: Mysoda Ruby 2

W kategorii saturatorów istnieje obecnie wiele urządzeń różnych producentów. Ostatnio rozmawialiśmy o produktach SodaStream, na których trudno polegać, a na drugim biegunie znajdują się dzieła premium od Aarke, które docenialiśmy za pieczołowitą jakość wykonania. Dzisiaj przyjrzymy się produktowi ze średnio-wysokiej półki: Ruby od fińskiej firmy Mysoda.

Ruby to zestaw, w którym poza samym saturatorem znajduje się butelka na wodę (do stałego wykorzystywania) o pojemności 1 litra.

Urządzenie do gazowania wody ma prostą konstrukcję, ale właśnie ona w połączeniu z matową powłoką sprawia, że przyciąga wzrok. Mysoda Ruby jest dostępny w sześciu kolorach: czarno-miedzianym, czarno-srebrnym, biało-miedzianym, biało-srebrnym, różowym i zielonkawym. Przy tak wielu opcjach do wyboru, każdy powinien znaleźć coś, co będzie pasować do jego kuchni.

Producent wykorzystuje jako materiał aluminium, które ma kilka dobrych właściwości: jest solidne, a przy tym lekkie i łatwe w czyszczeniu. Ze względu na matową powłokę saturator jest generalnie mało podatny na zabrudzenia w przeciwieństwie do powierzchni połyskliwych. Nie ma tu więc obawy o nieestetycznie wyglądające odciski palców na urządzeniu.

Dostarczona butla z gazem jest standardowym typem wkręcanym i jest kompatybilna ze standardowymi butlami dostępnymi w sprzedaży detalicznej. Montaż jest prosty. Wystarczy obrócić górną część Ruby w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara – część czołowa odłącza się od kolumny i zwalnia połączenie dla butelki. Po jej wkręceniu można z powrotem złożyć całość.

Butelkę mocuje się do Mysoda Ruby za pomocą zamka bagnetowego. Stare urządzenia z mocowaniem butelki za pomocą gwintu to już technologia, od której się odchodzi, a nowsze wersje wykorzystują alternatywy, aby uniknąć tego irytującego wkręcania. Pomysł Ruby jest rozwiązaniem hybrydowym i zdecydowanie wygodniejszym niż stare metody, ale wymaga też specjalnego rodzaju butelki producenta. Nie próbuj używać innej, bo możesz niepotrzebnie mocować się z systemem.

Butelki Mysoda są dostępne w dwóch rozmiarach (0,5 litra i 1 litr). Rzeczywista objętość gazowanej wody jest nieco mniejsza i wynosi 850 ml dla butelki o pojemności 1 l. Butelki robią dobre wrażenie wykonania, a zakrętka jest wykonana z aluminium. Uwaga, podobnie jak z butelkami innych producentów, myć butelkę należy tylko ręcznie, nie korzystając ze zmywarki.

Po napełnieniu butelki należy w pozycji lekko pochylonej włożyć ją w otwór i lekko przykręcić. Dozowanie odbywa się za naciśnięciem przycisku na górnej części obudowy. Najlepsze rezultaty uzyskasz przy kilku krótkich impulsach nacisku, aby uzyskać pożądany poziom musowania.

Teraz można cieszyć się świeżo gazowaną wodą, a jeśli to nie wystarczy, można skorzystać z jednego z ośmiu syropów bez cukru lub jednego z pięciu naturalnie słodzonych, które można także łączyć ze sobą. Dostępne są tak na stronie Mysoda, jak i np. na Amazonie.

Specyfikacja