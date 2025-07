TEST: Thule OutPace

Najbardziej kompaktowy i pomysłowy bagażnik rowerowy na hak Thule oferuje zaskakująco wiele w niewielkiej formie – i może okazać się idealnym wyborem do garażu, gdzie liczy się każdy centymetr.

Już samo pudełko zrobiło na mnie wrażenie – było trzy razy mniejsze niż opakowania innych bagażników, które miałem okazję testować. To był mocny start. Wymiary po złożeniu to zaledwie 76 x 24 x 94 cm w wersji na trzy rowery (ostatni wymiar skraca się do 72 cm w opcji na dwa), co sprawia, że Thule OutPace bez problemu mieści się w szafie, schowku lub na półce. Waży jedynie 15-18,6 kg, a jego maksymalne obciążenie to 50 kg – czyli spokojnie udźwignie nawet dwa lekkie e-MTB, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Thule OutPace jest też wszechstronny. Pasuje do rowerów o rozstawie osi do 1 250 mm, z kołami od 16 do 29 cali i oponami o szerokości do 3 cali. Podczas testów mocowałem różne typy rowerów – miejskie, e-bike’i, szosowe, MTB i gravele. Wszystkie zmieściły się bez problemu. Ramiona można szybko podnieść i zablokować po ustawieniu roweru. Kompatybilność z hakami 1,25” i 2” sprawia, że pasuje do większości aut. Konstrukcja bez kontaktu z ramą (mocowanie przez koła) chroni karbonowe ramy – świetna wiadomość dla właścicieli drogich szosówek.

Zamontowany na haku Thule OutPace staje się prawie niewidoczny – wręcz można zapomnieć, że w ogóle mamy bagażnik na samochodzie. To ogromny atut w ciasnym, miejskim otoczeniu. Mimo kompaktowości zachowano funkcję odchylania – nadal masz dostęp do bagażnika auta. Odchylenie odbywa się w dwóch krokach – najpierw trzeba zwolnić przewód, potem przechylić konstrukcję.

Prawdziwa siła Thule OutPace to jednak mobilność i łatwość przechowywania poza autem. Jeśli nie planujesz trzymać go zamontowanego przez cały rok, możesz złożyć go do rozmiarów średniej walizki, złapać za uchwyt transportowy i wsunąć do szafy, bagażnika albo postawić pionowo przy ścianie.

Korzystanie z Thule OutPace jest wyjątkowo intuicyjne i – co najważniejsze – bezpieczne. Ruchome i szeroko regulowane ramiona mocujące są solidne, a tacki na koła łatwo dopasować do różnych typów rowerów. Trochę szkoda, że zamiast wygodnej dźwigni do mocowania bagażnika do haka, trzeba używać dużej śruby dokręcanej ręcznie. Zajmuje to dosłownie pół minuty więcej. W tej kategorii lepiej wypada model EasyFold 3, ale kosztuje też o około 1 600 PLN więcej niż OutPace.

Po zamocowaniu rowery stoją bardzo stabilnie. Ramiona są proste w obsłudze, a dzięki teleskopowym pałąkom bez problemu zmieściłem na nim wszystkie swoje rowery. Dodatkowe zabezpieczenia – zamki zarówno przy haku, jak i ramionach – zapewniają spokój ducha.

Jeśli chodzi o zabezpieczenie rowerów podczas przewozu, Thule zastosowało sprytne rozwiązanie – mechanizm blokujący paski zapadkowe, który skutecznie utrzymuje rower przy ramieniu mocującym. Może to nie najcięższy kaliber, ale z pewnością zniechęci przypadkowego złodzieja podczas szybkiego postoju. A jeśli planujesz dłuższy – zawsze możesz dołożyć dodatkową linkę zabezpieczającą, gdyż nie ma tutaj zintegrowanych zamków.

W krajobrazie bagażników Thule, model Thule OutPace jest bardziej „manualny”, lekki i tańszy niż pozostałe modele, ale nadal oferuje wszystko, czego potrzebujesz na co dzień. Jest to absolutnie godny polecenia wybór dla osób, które szukają jakości Thule bez konieczności płacenia wysokiej ceny.

Specyfikacja (wariant 2-rowerowy)

CENA Od 2 669 PLN

Od 2 669 PLN ŁADOWNOŚĆ 50 kg

50 kg WYMIARY 66 x 122 x 41 cm

66 x 122 x 41 cm WYMIARY PO ZŁOŻENIU 76 x 24 x 72 cm

76 x 24 x 72 cm MASA 15 kg

15 kg ŚREDNICA RAMY 20-90 mm

20-90 mm MAKSYMALNA ŚREDNICA KOŁA 29”

29” MAKSYMALNY ROZSTAW KÓŁ 1 250 mm

1 250 mm ODSTĘP MIĘDZY ROWERAMI 23 cm