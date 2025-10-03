TEST: Insta360 Ace Pro 2

Insta360 Ace Pro 2 to produkt, który debiutował z mocnym, marketingowym hasłem o nagrywaniu w 8K, a w praktyce jest to jego najmniej potrzebna funkcja.

Prawdziwą siłą tej kamery jest kapitalny obraz w 4K – płynny, ostry, świetnie ustabilizowany i dostępny w 60 kl./s w trybie standardowym oraz w 120 kl./s do efektownego slow motion. Wrażenie robi także jakość materiału w słabszym oświetleniu oraz możliwość rejestracji w trybie log, co daje szerokie pole do późniejszej korekcji kolorów i ekspozycji.

Jak przystało na kamerę sportową, Ace Pro 2 pozostaje kompaktową, lekką, wodoodporną, wytrzymałą, łatwą w obsłudze i kompatybilną z akcesoriami – od selfie sticków i mini statywów po uchwyty rowerowe czy kaski.

Flagowiec Insta360 wyróżnia się na rynku pojedynczym, dużym ekranem obrotowym, który jest bardziej czytelny niż w przypadku rywali z DJI i GoPro, w których znajdziemy dwa mniejsze wyświetlacze (przód + tył). Dzięki temu Ace Pro 2 jest godnym kandydatem do rozważenia dla każdego, kto szuka pełnoprawnej kamery sportowej z najwyższej półki.

Pod względem wyglądu Ace Pro 2 przypomina poprzednika – kompaktowa bryła, minimum przycisków, czerwono-czarna kolorystyka. Zmieniono jedynie osłonę obiektywu oraz dodano nową osłonę przeciwwiatrową mikrofonu – metalową kratkę z pianką akustyczną, która skutecznie redukuje szum wiatru. Kamera wytrzymuje zanurzenie do 12 m bez dodatkowej obudowy (wcześniej 10 m), a z akcesoryjną obudową nurkową nawet do 60 m.

Do sterowania używamy dwóch fizycznych przycisków (zasilanie/tryby i spust migawki), reszta przez dotykowy ekran 2,5” lub aplikację mobilną Insta360. Menu jest intuicyjne i wystarczy pierwszy kontakt z urządzeniem, aby w pełni poznać jego obsługę.

Nowe akumulatory mają pojemność 1 800 mAh. Producent deklaruje nawet 180 minut nagrywania w 4K/30p. W testach udało się uzyskać 70 minut materiału w 4K/60p HDR i 140 minut w trybie Endurance (4K/30p). Kamera może działać jako powerbank (ładowanie zwrotne przez USB-C) i kamera internetowa.

Stabilizacja obrazu stoi na bardzo wysokim poziomie – mamy kilka trybów, w tym pełne poziomowanie horyzontu (360°). Do tego dochodzą sterowanie gestami i głosem, tryb wideorejestratora, nagrywanie z buforem do 120 s przed wciśnięciem spustu czy obsługa mikrofonów bezprzewodowych i zestawów motocyklowych Bluetooth.

Sensor 1/1.3” oferuje teraz 13,5 stopnia rozpiętości tonalnej i tryb Active HDR w 4K/60p. Wspiera go nowy czip AI 5 nm, a obiektyw Leica zapewnia szersze pole widzenia (157° zamiast 151°).

Przy nagrywaniu w 8K pojawia się ryzyko przegrzania – w temperaturze pokojowej po ok. 43 minutach kamera się wyłącza. W trakcie moich testów nagrywanie w jakości 8K miało także wiele ograniczeń – crop, brak najlepszego trybu stabilizacji, brak profilu I-log, mniejsza liczba klatek. Nie jest to jednak tryb do codziennego użycia, raczej do specyficznych zastosowań, więc mam nieco wyrozumiałości dla tej funkcji.

Dźwięk z wbudowanych mikrofonów pozytywnie zaskakuje: czysty, wyraźny, z trzema trybami AI (stereo, redukcja wiatru, podbicie głosu).

Ace Pro 2 nagrywa kapitalne 4K z doskonałą stabilizacją, szerokim zakresem dynamicznym i trybem log, który pozwala wyciągnąć z materiału maksimum podczas edycji. Do tego solidna konstrukcja, mocna bateria i intuicyjna aplikacja. Ace Pro 2 zasłużenie jest najlepszym flagowcem na rynku kamer sportowych.

Specyfikacja

CENA Od 2 049 PLN

Od 2 049 PLN MATRYCA 1/1.3″

1/1.3″ POLE WIDZENIA 157°

157° WYMIARY 71,9 x 52,2 x 30,5 mm

71,9 x 52,2 x 30,5 mm WAGA 177,7 g