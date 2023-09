Promocja JBL na powrót do szkoły

W tym roku, wyjątkowo, pierwszy weekend września jest równocześnie ostatnim weekendem wakacji. Dzieci i młodzież zawitają w ławkach szkolnych dopiero w poniedziałek, 4 września. Jednak już w piątek, 1 września, JBL postanowiło osłodzić czas powrotu do szkoły wyjątkową promocją. Tylko w dniach od 1 do 4 września br. można dokonać zakupu w oficjalnym sklepie pl.jbl.com z zupełnie wyjątkowym rabatem!

Wyjątkową ofertę na produkty JBL, które będą idealnym towarzyszem szkolnych dni, można sprawdzić pod linkiem: https://pl.jbl.com/back-to-school. Bez względu na to, czy potrzebuje się słuchawek, by poprawić swoją koncentrację, czy głośnika przenośnego na weekendowe przyjęcie ze znajomymi, JBL ma to, czego uczniowie i studenci potrzebują! Wystarczy w koszyku zakupowym na stronie pl.jbl.com wpisać kod rabatowy: BACKTOSCHOOL podczas składania zamówienia, aby skorzystać z dodatkowej zniżki. To szansa na wyjątkowe oszczędności, ale oferta jest dostępna tylko czasowo: od godziny 00:01 w piątek, 1 września, do godziny 23:59 w poniedziałek, 4 września.

Z ulubioną muzyką odtwarzaną na produktach JBL powrót do nauki będzie na pewno milszy, melodyjny i mniej męczący.