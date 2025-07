Samsung AI TV 2025: domowy stadion przyszłości dla kibiców

Oglądanie sportu jeszcze nigdy nie było tak realistyczne. Dzięki najnowszym telewizorom Samsung AI TV z 2025 roku, fani futbolu, siatkówki czy Formuły 1 mogą poczuć się jak na stadionie – bez wychodzenia z domu. Modele Neo QLED QN90F, OLED S90F i QLED Q8F oferują nie tylko topową jakość obrazu, ale i inteligentne funkcje, które automatycznie dostosowują ustawienia do ulubionych dyscyplin, stylu oglądania i warunków w pomieszczeniu.

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Samsunga wynika, że ponad połowa Polaków ogląda sport przynajmniej raz w tygodniu – a aż 15% robi to codziennie. Piłka nożna, skoki narciarskie i siatkówka to nasi ulubieńcy, niezależnie od tego, czy kibicujemy reprezentacji, czy po prostu kochamy emocje.

Właśnie dla takich widzów powstała nowa generacja Samsung Smart TV, z której – według danych firmy – korzysta już 3,9 mln Polaków. Średni czas spędzany przed ekranem to ponad 6 godzin dziennie. Wśród dostępnych aplikacji znajdziemy ponad 200 serwisów po polsku, w tym czołowe platformy sportowe.

AI, które wie, co oglądasz

Telewizory Samsung z serii AI TV nie tylko oferują perfekcyjny obraz – one go rozumieją. Tryb Adaptacyjny AI analizuje, czy oglądamy mecz, wyścig czy film, i dynamicznie dostraja kontrast, kolory i jasność. Dzięki Vision AI telewizor uczy się naszych preferencji i samodzielnie dostosowuje ustawienia, by sportowe emocje były jeszcze bardziej angażujące.

Funkcje takie jak Szeroki Kąt Widzenia czy powłoka Glare Free sprawiają, że jakość obrazu nie traci nic nawet przy ostrym świetle lub oglądaniu z boku. Tryb Komfort dla Oczu automatycznie zmienia jasność i temperaturę barw w zależności od pory dnia – idealne rozwiązanie dla długich transmisji.

Jakość obrazu, która robi różnicę

Neo QLED QN90F / QN92F to doskonały wybór dla fanów sportów drużynowych. Nowy procesor AI NQ4 Gen3 analizuje każdy element obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym, a funkcja Skalowania AI 4K poprawia jakość starszych materiałów. Upłynniacz Ruchu AI Pro sprawia, że każda akcja jest płynna i wyraźna – bez opóźnień.

OLED S90F to z kolei idealny sprzęt do oglądania dynamicznych sportów. Głęboka czerń, żywe kolory i czas reakcji niemal równy zeru gwarantują idealny odbiór nawet przy szybkich ujęciach. Wzmocnienie Głębi Obrazu sprawia, że kluczowe elementy – jak piłka tenisowa – wyróżniają się na ekranie, a funkcja Dźwięku Podążającego za Obiektem Lite jeszcze bardziej angażuje zmysły.

QLED Q8F łączy zaawansowaną technologię Quantum Dot z intuicyjnym działaniem Vision AI. Ten model klasy średniej oferuje 4K Ultra HD i technologię podświetlenia Dual LED, co przekłada się na naturalne kolory i wyrazisty kontrast. To świetny wybór dla całej rodziny – niezależnie od tego, czy oglądamy mecz, serial, czy korzystamy z aplikacji.

Centrum sportowych emocji w jednym miejscu

Na Samsung Smart TV znajdziemy szeroki wybór platform sportowych. CANAL+ oferuje Ligę Mistrzów, Ekstraklasę, La Ligę czy MMA. Na SWEET.TV dostępnych jest ponad 145 kanałów, w tym Eleven Sports i Canal+ Sport 5. Użytkownicy mogą też korzystać z HBO Max, DAZN, TVP Sport czy Apple TV+ – wszystko w zasięgu kilku kliknięć.

Samsung AI TV – więcej niż obraz

Nowa linia telewizorów Samsung to coś więcej niż świetna jakość obrazu. To doświadczenie, które angażuje i przenosi do centrum wydarzeń. Sztuczna inteligencja, dynamiczne dopasowanie obrazu i dźwięku, komfort użytkowania i dostęp do najważniejszych transmisji – to wszystko sprawia, że nowy Samsung AI TV to idealny towarzysz każdego kibica.