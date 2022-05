TEST: Soundcore Liberty 3 Pro

Prawdziwie bezprzewodowe słuchawki to jedno z najbardziej „osobistych” urządzeń. Każdy z nas ma nieco inną anatomię uszu, dlatego superwygodny dla jednej osoby model, może okazać się kompletnie niedopasowany do innego użytkownika. Do tego dochodzą również nasze muzyczne preferencje, gust, postrzeganie muzyki… Liberty 3 Pro od Soundcore to sprzęt, który obiecuje perfekcyjne dopasowanie zarówno pod względem fizycznym, jak i dźwiękowym.

Stwierdzenie to może na początku budzić konsternację, ponieważ słuchawki charakteryzują się nietypowym designem – wydłużonym i lekko wystającym z uszu. Na miejscu trzymają je nie tylko douszne końcówki, ale także silikonowe nakładki z haczykami. W zestawie znajdziemy te dodatki w aż czterech rozmiarach: sprawdzanie poszczególnych kombinacji zajęło chwilę, ale gdy już dopasowaliśmy sprzęt do swoich uszu, nie poruszyły się one nawet podczas intensywnego treningu (sprzęt jest wodoodporny w dość podstawowym stopniu IPX4).

Gdy nie korzystamy z Liberty 3 Pro, słuchawki ładują się wewnątrz płaskiego, owalnego etui. Rozsuwa się ono z przyjemnym kliknięciem, a prawidłowe umiejscowienie wkładek sygnalizują diody LED. Etui zostało wyposażone w akumulator, który wydłuża całkowity czas słuchania do 22 godzin; uzupełnimy go poprzez port USB-C lub płytkę Qi. Jedno ładowanie słuchawek starczało nam na około 8 godzin, bez włączonego systemu ANC, i do 6 godzin po uruchomieniu tej funkcji.

Skoro już przy tym jesteśmy – Liberty 3 Pro są kompatybilne z aplikacją mobilną Soundcore, w której dostosujemy wszystkie najważniejsze aspekty pracy słuchawek. Do dyspozycji otrzymujemy m.in. wsparcie dla łączności Bluetooth multipoint oraz kodeka LDAC. Sama apka niestety wydała nam się mało przyjazna dla użytkownika i przeładowana informacjami.

Niedociągnięcia w obsłudze Liberty 3 Pro nadrabiają dźwiękiem. W ustawieniach fabrycznych, zachwyciły nas one głębokimi basami i słodkimi sopranami. Brzmienie jest pełne, dynamiczne, soczyste; pasowało ono zarówno do powermetalowych klimatów, jak i hip-hopu. Jeśli preferujemy nieco bardziej neutralne ustawienia, możemy dopasować je w aplikacji mobilnej.

System aktywnej redukcji szumów dobrze radził sobie z wygłuszaniem otoczenia – od czasu do czasu zdarzały się szczególnie donośne odgłosy, które przedzierały się przez odtwarzaną muzykę, ale były to wyjątki. Na pochwałę zasłużył także naturalnie brzmiący tryb transparentności.

Gdy korzystaliśmy z Soundcore Liberty 3 Pro, zauważyliśmy kilka niedociągnięć związanych z obsługą wkładek, ale wynagrodził nam to ich dźwięk. To niezłe słuchawki dla osób, które nie boją się grzebania w aplikacji mobilnej i lubią mocne, barwne brzmienie.

Specyfikacja