RECENZJA: Dynasty Warriors: Origins

Niesława Dynasty Warriors 9 rzuciła długi, bardzo długi cień na serię od czasu jej premiery w 2018 roku. Dla długoletnich fanów tytułu nadzieja na odkupienie była równie prawdopodobna, co mrzonka Liu Beia o ostatecznej utopii. Rozpoznając reakcję na kierunek, w którym zmierzała seria, deweloper Omega Force i wydawca Koei Tecmo najwyraźniej obrali drastyczny, nowy kurs, mając nadzieję przekształcić feudalny konflikt chiński z okresu Trzech Królestw w zupełnie nowy projekt lub, jeśli wolisz, miękki restart. Dynasty Warriors: Origins jest zalążkiem tego nowego ideału.

To dość duże przedsięwzięcie, którego się podjęli, więc czy ta reinterpretacja serii musou okaże się majstersztykiem na równi ze strategiami Zhuge Lianga, czy też rozpadnie się w obliczu własnej dumy jak Yuan Shao? Przygotuj swoje armie do marszu, naostrz włócznie i wytrenuj kciuki do wciskania przycisków, Dynasty Warriors powraca.

Najpierw odpowiedzmy na najbardziej oczywiste pytanie – czy Origins ma „klimat” gry Dynasty Warriors? Bez wątpienia tak. Jest ona całkowicie znajoma dla powracających fanów, a jednocześnie jest bardziej „nowoczesną” grą akcji, która może jednocześnie powitać nowych uczestników serii. Świadczy o tym odważna decyzja, aby nowym protagonistą był główny awatar gracza, zamiast jednego z dziesiątek znanych nazwisk i postaci z III wieku.

Wyruszysz w podróż przez starożytne Chiny, wkraczając w rodzący się konflikt Rebelii Żółtych Turbanów. Weterani od razu poczują się jak w domu, dzięki obecności znanych postaci, takich jak Liu Bei, Cao Cao i Sun Jian, a Guan Yu będzie pierwszym wielkim nazwiskiem, jakie napotkasz. Główny bohater jest jednak neutralną kartą w świecie, który już jest pełen zamętu. W pewnym stopniu działa to dobrze, aby sprzedać świeży reset serii, ale nie jest pozbawione wad.

Dobrą stroną jest to, że tzw. Wanderer daje graczowi możliwość wędrowania, spotykania się ze wszystkimi różnymi oficerami figurantami z pełną wolnością. Omega Force wykorzystuje tę okazję, aby dać graczowi wybór w punktach zwrotnych w pięciorozdziałowej kampanii, tworząc organiczny sposób wybierania preferowanej strony konfliktu. Jest to nieco bardziej wciągające niż po prostu wybieranie postaci lub poziomu z menu, nawet jeśli prawdopodobnie ostatecznie sprowadza się do tego samego. Wanderer ma również własne, tajemnicze tło i historię. To przyzwoity kawałek oryginalnej opowieści, aby zapobiec tylko powtarzaniu tych samych bitów historycznych, które znawcy już znają od podszewki. Czy to fenomenalna opowieść? Nie, ale seria nigdy taka nie była.

Podczas gdy nowy wątek fabularny dodaje dodatkową warstwę intrygi, opowieść Dynasty Warriors: Origins o upadku dynastii Han ma pewne dziwactwa zarówno dla nowicjuszy, jak i weteranów. Po pierwsze, zauroczenie Wandererem jest absurdalne. Nawet nie w sposób typowy dla filmów klasy B, jak w przypadku poprzednich części. Prawie wszystkie postaci zachwycają się awatarem gracza, komplementując jego pozornie niekończące się umiejętności i schlebiając mu, jakby był odtworzeniem samego Boga.

Nawet gdy skierujesz swoją lojalność na jedną grupę zamiast na inną, nadal zachowują się tak, jakbyś był największym darem dla ludzkości. Większość oficerów to te same karykaturalne postacie wyrzeźbione we wcześniejszych częściach serii, co jest miłym powrotem, ale wszyscy wydają się nieco wykastrowani w porównaniu do Zhong He i Chen Gong, których pamiętamy.

Historia jest również nieco przewidywalna, przechodząc przez typowe schematy amnezji. Jednak Dynasty Warriors: Origins podejmuje pewne próby intrygowania. Chociaż nie jest to tak celowo fajne jak kiedyś, i nie dorównuje jakości gier AAA opartych na fabule, do których się przyzwyczailiśmy, gra ma wystarczająco solidną strukturę fabularną, że wydaje się naturalnym dopasowaniem do serii. Dobrze, ponieważ jest wiele dialogów, w które można się zagłębić, jeśli ma się na to ochotę.

Dynasty Warriors: Origins eliminuje potop menu, do którego weterani byli przyzwyczajeni. Zamiast tego jest teraz podstawowa kampania z mapą świata, po której podróżujesz, aby wchodzić w interakcje z oficerami, znajdować zasoby i odkrywać bitwy, w których możesz wziąć udział. Odblokujesz więcej mapy w miarę postępów, w tym dostęp do punktów kontrolnych i zamków, które oferują broń do kupienia i sprzedania, a także przedmioty jednorazowego użytku. To nowatorskie podejście do serii i pokazuje bardziej immersyjne nastawienie Omega Force do tej części.

Z czasem poruszanie staje się mniej interesujące, ponieważ niewiele jest elementów, z którymi można wchodzić w interakcję, które mają jakiekolwiek znaczenie lub głębię. Jednak daje to poczucie, że seria trochę „dorosła”.

Osobiście podoba mi się zmiana skupienia na coś bardziej nowoczesnego. Fani wcześniejszych gier mogą narzekać na brak szybszego charakteru, w jakim mogli łatwo uzyskać dostęp do swoich ulubionych bitew dzięki ścisłemu systemowi menu. Mimo to decyzja o uwzględnieniu przechodniego świata zewnętrznego wydaje się zgodna z nowym podejściem przyjętym w przypadku rebootu.

Zmiany w kluczowym elemencie, czyli walkach Dynasty Warriors: Origins, są najbardziej odczuwalne. Walka jest teraz o wiele bardziej osobista, z przybliżoną kamerą, mechaniką parowania i unikania oraz naciskiem na wspieranie towarzyszy broni w bitwie.

Nie martw się, walki w konfiguracji jeden przeciwko tysiącom wciągają. Jednym z najlepszych aspektów Origins jest wywoływanie wielkiej strategii szarży lub zasadzki, uwalniając setki żołnierzy na ekranie w chaotycznym tłumie mieczy i strzał. To uczta wizualna, gdy oficerowie zderzają się potężnymi ciosami, a ty siejesz całkowite spustoszenie każdym ciosem swojej broni.

Wanderer ma dostęp do puli umiejętności, z których cztery można wybrać w locie. Dostęp do własnego batalionu oznacza, że ​​możesz uruchomić taktyki, takie jak salwa strzał lub szarża konna, które mogą przytłoczyć i zdziesiątkować siły wroga.

Co więcej, zarówno oficerowie sojuszniczy, jak i przeciwnicy mogą uruchomić ogromne widowiska, zmieniające bieg konfliktu. Zapobieganie im jest zawsze satysfakcjonujące, a pomyślne spełnienie warunków do ich uruchomienia nagradza cię eksplozją siły przypominającej głowicę nuklearną. To widowisko znakomicie spełnia tę fantazję o byciu jednoosobową armią.

Możemy więc śmiało powiedzieć, że aspekt musou w Dynasty Warriors: Origins jest nie tylko nienaruszony, ale i rozwija się. Jak można się spodziewać, jest wspaniale dostrojony, abyś poczuł się jak tytan wśród chłopów. Co ciekawe, pojedynki jeden na jednego również wydają się lepsze. Oczywiście, nie jest idealnie. Walki z bossami, choć ekscytujące, mogą być ogromnymi skokami trudności.

Broń i pula oficerów były jedną z najbardziej definiujących cech serii. Dziesiątki oficerów, większość z unikalną bronią i zestawami ruchów. Cóż, niestety, Origins kontynuuje trend 9-ki, polegający na rozwadnianiu różnorodności.

W pewnym sensie jest to zrozumiałe. Zaprojektowanie całej armii broni i zestawów ruchów byłoby ogromnym przedsięwzięciem i potencjalnie zniweczyłoby wysiłki mające na celu ożywienie męczącej formuły. Oznacza to jednak, że Wanderer i gracz są ograniczeni do dziewięciu typów broni, a oficerowie wroga mają tylko kilka innych wariantów.

Dynasty Warriors: Origins to duży upgrade pod względem grafiki w porównaniu z poprzednią odsłoną. Biorąc pod uwagę nowoczesny sprzęt i prawie siedem lat, można by się tego spodziewać, ale poprawa jest znacząca. Chociaż nie wygląda to imponująco pod względem surowej mocy graficznej, to jednak zdolność gry do działania z szybkością 120 klatek na sekundę z setkami żołnierzy na ekranie, dziesiątkami oficerów SI pracujących w tandemie – działa to solidnie.

Sceny przerywnikowe i wydarzenia integracyjne nadal mają ten sztuczny urok, który weterani pokochali z czasem, pomimo oczywistych wad. Wanderer często wygląda zupełnie beznamiętnie lub wyraża emocje z zapałem tekturowej wycinanki, ale jest dziwnie czarujący na swój sposób. Wiele lokacji, zamków i map będzie wyglądać znajomo dla graczy grających od dawna, ale wszystko wydaje się ulepszone.

Jeśli jesteś nowicjuszem, to prawdopodobnie nie przekona cię w ten sam sposób. Obiekty są kanciaste, ruch i pola trafień są ogromne i ogólnie rzecz biorąc, nadal zachowuje wiele przaśności gatunku, jednak to przecież podstawa serii.

Dynasty Warriors nigdy nie było typową serią gier wideo. To anomalia, obsługująca niszę fanów akcji, którzy uwielbiają zwariowaną i dziką rozwałkę, w której chodzi o koszenie żołnierzy niczym starożytnym minigunem. Jednak w Dynasty Warriors: Origins seria wydaje się teraz odświeżona i odrodzona. To Dynasty Warriors, które zawsze miało urok, ale z większą głębią i dopieszczeniem, aby jej absurdalna fantazja o mocy zabłysnęła. To było długie siedem lat, ale jaką radością jest ponowne chwycenie włóczni Zhou Yuna i wytyczenie ścieżki do zwycięstwa w tym bombastycznym odkupieniu.