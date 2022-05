Smartfony Motorola w atrakcyjnych cenach￼

Coraz cieplejsza aura sprzyja spacerom i rodzinnym wycieczkom. Nieodzownym towarzyszem majowych podróży może być smartfon, który uchwyci wyjątkowe chwile spędzone wśród natury. Z tej okazji Motorola rozpoczęła specjalną akcję Wiosną Kwitną Rabaty! Do 19 maja u wybranych partnerów wyjątkowe smartfony Motorola dostępne będą w atrakcyjnych cenach.

moto g50 to nie tylko ultraszybka łączność 5G, to także ogromna bateria i system niezawodnych aparatów. Ogniwo o pojemności 5000 mAh umożliwia dwa dni pracy na jednym ładowaniu, dzięki czemu możesz grać, oglądać filmy, przeglądać sieć i rozmawiać z bliskimi bez obaw o niespodziewaną konieczność szukania gniazdka. Wydajność urządzenia i żywotność baterii zapewnia również procesor Qualcomm® Snapdragon™ 480 5G oraz 4 GB pamięci operacyjnej. Jeśli dodamy do tego także odświeżanie ekranu o częstotliwości 90 Hz i proporcje 20:9 wyświetlacza Max Vision HD+ o przekątnej 6,5”, to gry i filmy stają się jeszcze bardziej płynne i wciągające. Aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix i technologii Quad Pixel pozwoli uchwycić ostre zdjęcia niezależnie od oświetlenia, a tryb nocny sprawi, że ujęcia w ciemnych warunkach będą wyraźniejsze i jaśniejsze.

moto g60s ma baterię o pojemności 5000 mAh. Brakiem energii w drodze nie trzeba się przejmować za sprawą technologii ładowania TurboPower™ 50. Ten model wyróżnia spektakularny wyświetlacz 6,8” Max Vision FHD+ prezentujący jeszcze bardziej intensywne, realistyczne, wyjątkowo jasne i kontrastowe kolory. Ekran osiąga częstotliwość odświeżania 120 Hz – dlatego można przeglądać strony internetowe, korzystać z gier i oglądać wideo płynnie, bez niemal żadnych opóźnień.

moto g60 – któż by nie chciał mieć wszystkich narzędzi do łączenia się ze światem i wyrażania swojej osobowości w jednym miejscu, na wyciągnięcie ręki? Motorola zawsze stara się zwiększać możliwości użytkowników, a moto g60 nie tylko zaspokaja ich potrzeby, ale też oferuje jeszcze więcej. Model ten posiada system aparatów fotograficznych o rozdzielczości 108 MP, a także baterię o ogromnej pojemności 6000 mAh, wyświetlacz z wysoką częstotliwością odświeżania i procesor Qualcomm® Snapdragon™ 732G zapewniający ultraszybką reakcję.

moto g200 5G to jedno z najbardziej przystępnych cenowo urządzeń na rynku z procesorami Qualcomm® Snapdragon™ 888+ 5G. Smartfon ten został opracowany z myślą o użytkownikach, którym zależy na jakości flagowego urządzenia i szybkiej łączności 5G, ale w niewygórowanej cenie. Łączy on w sobie funkcje najwyższej klasy, takie jak niesamowity system aparatów fotograficznych, ekran wyświetlający realistyczny obraz, zaawansowaną bezprzewodową transmisję dźwięku oraz przełomowe funkcje w ramach platformy Ready For, które dodatkowo poszerzają imponujące możliwości telefonu. Moto g200 5G ma najbardziej zaawansowany system aparatów fotograficznych spośród dotychczasowych smartfonów moto g — taki sam jak w modelach z rodziny motorola edge 20. Prawdziwą gwiazdą jest tu aparat o ultrawysokiej rozdzielczości 108 MP, który nie tylko wypełnia każde ujęcie większą liczbą szczegółów, ale też poprawia jakość cyfrowego zoomu. Co więcej, technologia Ultra Pixel aż 9-krotnie zwiększa światłoczułość, łącząc 9 większych pikseli w jeden. Efekt? Zadziwiająco ostre i jasne zdjęcia — nawet w najtrudniejszych warunkach oświetleniowych. moto g200 5G ma również inną zaawansowaną matrycę, która oferuje dwie zachwycające perspektywy: ultraszerokokątną i makro.

edge 20 lite oferuje błyskawiczne szybkości 5G oraz zaawansowany system aparatów fotograficznych. Aparatem głównym z matrycą 108 MP można robić ostre zdjęcia, a dzięki ultraszerokokątnemu obiektywowi i Macro Vision można dodatkowo wykazać się kreatywnością. Rozrywka dostarcza lepszych wrażeń, podczas gdy jej konsumpcja odbywa się za pomocą imponującego wyświetlacza OLED o przekątnej 6,7”. Motorola edge 20 lite działa z energooszczędnym chipsetem MediaTek, który zapewnia z nawiązką moc do gier, zdjęć i innych funkcji. Smartfon ma 8 GB pamięci operacyjnej najnowszej generacji, dzięki której można bezproblemowo przełączać aplikacje działające płynnie w tle.. Bateria o pojemności 5000 mAh umożliwia działanie przez dwa dni po jednym naładowaniu.

moto g31 ma piękny wyświetlacz Max Vision Full HD+ o przekątnej 6,4 cala. Prezentuje on wyrazisty obraz o rozdzielczości ponad 400 punktów na cal, a technologia OLED pozwala na wyświetlanie bardziej realistycznych kolorów. Korzystając z systemu aparatów o rozdzielczości 50 MP można uwieczniać najpiękniejsze chwile z zadziwiającą szczegółowością. Co więcej, smartfon może działać nawet do 36 godzin po jednym naładowaniu.

Promocja Wiosną Kwitną Rabaty! potrwa do 19 maja u wybranych partnerów i dotyczy poniższych modeli oraz cen: