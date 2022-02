Podaruj Yale Linus Smart Lock na Walentynki￼

Czy w te Walentynki chcesz obdarować twoją sympatię czymś niepowtarzalnym, a jednocześnie praktycznym i niezawodnym? Inteligentny zamek Linus Smart Lock od Yale może okazać się idealnym wyborem dla zainteresowanej technologią osoby.

Zamek Linus Smart Lock to uniwersalny, prosty w obsłudze gadżet, który pasuje do każdych drzwi. Jego elegancki, minimalistyczny design oraz integracja z wiodącymi inteligentnymi asystentami głosowymi, sprawiają, że urządzenie stanie się idealnym dopełnieniem każdego ekosystemu smart home. Z jego pomocą nie tylko zamkniemy lub otworzymy drzwi z dowolnego miejsca na Ziemi, ale także będziemy mogli dbać o ochronę naszego mienia i rodziny.

Oparty na zaawansowanym oprogramowaniu i intuicyjnej aplikacji mobilnej Yale Access, Linus umożliwia bezkluczowy dostęp do mieszkania i daje użytkownikom możliwość kontrolowania, kto przychodzi i kiedy. Dodatkowo, za jego pomocą przydzielimy wirtualne klucze dla gości i w każdej chwili sprawdzimy, czy drzwi są otwarte, czy zamknięte.

Nic nie zniszczy randkowego nastroju szybciej niż zamartwianie się, czy nie zapomnieliśmy zamknąć drzwi przed wyjściem. Dzięki funkcji automatycznego ryglowania, Linus zamyka drzwi, gdy wyjdziesz z domu, a w razie wątpliwości może sprawdzić stan drzwi w aplikacji. Jeśli wydarzy się coś nieoczekiwanego, na przykład drzwi zostaną uchylone, natychmiast cię o tym powiadomi.

Randka w domu to doskonała okazja do zaimponowania sympatii. Wieczorny nastrój przy romantycznym oświetleniu możesz stworzyć dzięki integracji Linus i Philips Hue, skonfigurowanej tak, aby włączać światło, gdy otwierasz drzwi. Kiedy twoje ręce będą zaś pełne czekoladek i kwiatów przygotowanych na walentynki, Linus Smart Lock odrygluje drzwi automatycznie, gdy wyczuje, że jesteś blisko! Co jednak najważniejsze, zamek Linus zadba o nasze bezpieczeństwo nie tylko w Święto Zakochanych, ale także w każdy inny dzień roku.

Więcej informacji na temat produktów Yale znajdziesz pod tym adresem. Zamek możesz natomiast kupić online w sieci sklepów Media Expert.