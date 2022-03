Intel Core i9-12900KS z rekordowymi osiągami￼

12 generacja procesorów Intel Core została bardzo ciepło przyjęta przez użytkowników: oferuje ona bardzo dobre osiągi w przystępnych cenach. Zaprezentowana właśnie edycja specjalna Core i9-12900KS, nie należy co prawda do najtańszych, ale za to może pochwalić się imponującymi możliwościami.

Intel Core i9-12900KS to specjalna edycja flagowego układu i9-12900K. Podobnie jak wariant podstawowy, otrzymała ona 16 rdzeni i 24 wątki, jak również została wykonana w tej samej architekturze Alder Lake. Zmianie uległy jednak dwa ważne parametry: moc bazowa wzrosła do 150 W, zaś maksymalna częstotliwość taktowania zwiększyła się do oszałamiających 5,5 GHz. To spory skok do przodu w porównaniu z podstawową odsłoną, charakteryzującą się kolejno 125 W i 5,2 GHz.

Osiągi te skłoniły Intela, by pochwalić się, że i9-12900KS to najszybszy na świecie procesor desktopowy. Co ciekawe, ledwie kilka tygodni temu, tytuł ten został przyznany układowi konkurencji, AMD Ryzen 7 5800X3D. Zastosowana w nim technologia 3D V-Cache, miała zdecydowanie podkręcić osiągi podzespołu. Spora różnica zauważalna jest również w cenie: za propozycję AMD przyjdzie nam zapłacić 450 USD (ok. 1 920 PLN), zaś „niebiescy” za Core i9-12900KS, liczą sobie aż 740 USD (ok. 3 160 PLN). Na szczęście, większość procesorów Core 12 generacji jest wyceniona w znacznie bardziej rozsądny sposób…