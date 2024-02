Hegel H190v – nowy wzmacniacz zintegrowany od norweskiego producenta

Firma Hegel zaprezentowała nowy wzmacniacz zintegrowany. Model H190v, bo o nim mowa, wyposażony jest w wiele przydatnych funkcji i rozwiązań technicznych, w tym m.in. obsługę serwisów streamingowych, topowy przedwzmacniacz gramofonowy, zaawansowany przetwornik cyfrowo-analogowy i wyjście słuchawkowe.

Nazwa nowego modelu jest nieprzypadkowa, ponieważ H190v to następca jednego z najpopularniejszych wzmacniaczy zintegrowanych firmy Hegel – modelu H190, który perfekcyjnie łączy wyśmienite brzmienie i doskonałą wydajność. Nowe urządzenie, w porównaniu ze swoim pierwowzorem, zostało wzbogacone o przedwzmacniacz gramofonowy, co zapewnia mu jeszcze większą uniwersalność, przy zachowaniu wysokiej jakości i precyzji wykonania.

Wyrafinowanie i wszechstronność

Doskonale wyposażony model H190v sprosta oczekiwaniom wszystkich melomanów szukających bezkompromisowego, wyrafinowanego, a jednocześnie wielofunkcyjnego wzmacniacza, do którego właściwie wystarczy podłączyć kolumny głośnikowe. Wspiera takie funkcje i rozwiązania jak Apple AirPlay, Spotify Connect, Roon Ready i DLNA/UPnP. Ma też wbudowany zaawansowany wzmacniacz słuchawkowy z wyjściem jack 6,3 mm, który obsłuży nawet najbardziej wymagające słuchawki, zapewniając wierne, szczegółowe brzmienie. W razie potrzeby nowy wzmacniacz Hegla można też zintegrować z systemami inteligentnego domu takich marek jak Control4, Crestron czy Savant.

Solidne wykonanie

Model H190v to urządzenie dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, zachowujące typową dla marki Hegel minimalistyczną stylistykę. Wzmacniacz ma starannie dobrane podzespoły, zamknięte w stalowej obudowie z grubym, aluminiowym frontem i również aluminiowymi pokrętłami. Całości dopełnia centralnie umieszczony, czytelny wyświetlacz.

Bezkompromisowe podejście producenta potwierdza wnętrze modelu H190v, skrywające układ wzmocnienia pracujący w klasie AB i charakteryzujący się mocą 2x 150 W (przy 8 omach), zapewniający potężne, precyzyjne i czyste brzmienie. Na uwagę zasługuje ponadto specjalnie zaprojektowany, udoskonalony zasilacz dla przedwzmacniacza i sekcji przetwornika cyfrowo-analogowego, który przyczynia się do tego, że układ DAC przetwarza sygnał z najwyższą możliwą precyzją, gwarantując imponujący poziom detali i niuansów.

Zintegrowany przedwzmacniacz gramofonowy

Hegel H190v to konstrukcja z wbudowanym przedwzmacniaczem gramofonowym, kompatybilnym z odtwarzaczami płyt winylowych wyposażonymi we wkładkę typu MM (od ang. Moving Magnet). Jest to w praktyce odpowiednik cenionego przedwzmacniacza gramofonowego V10 firmy Hegel, co przekłada się na bogaty w szczegóły, a jednocześnie potężny dźwięk, który ożywi Twoją kolekcję „czarnych płyt”.

Wygoda użytkowania i radość z odsłuchu

Model H190 v to urządzenie, dzięki któremu można cieszyć się muzyką odtwarzaną w wysokiej jakości z wielu różnorodnych źródeł, zarówno tych cyfrowych, jak i analogowych. Niezależnie od tego, czy jesteśmy miłośnikami „czarnej płyty”, czy cenimy sobie wygodę korzystania z serwisów streamingowych, wzmacniacz zintegrowany H190v zapewni niezrównane wrażenia dźwiękowe, które wykraczają daleko poza oczekiwania i pozwalają czerpać radość z odsłuchu.

Planowana dostępność

Hegel H190v ma pojawić się w sklepach już w maju tego roku. Dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej lub białej, co pozwoli na lepsze dopasowanie urządzenia do różnych aranżacji pomieszczenia i preferencji użytkownika.