TEST: Sony XR A90J

Sony znane jest na rynku telewizorów jako marka stawiająca tak mocno na jakość obrazu i dźwięku, że aż zapominająca o tym, że zanim widz zatopi się w świecie perfekcyjnych kontrastów i głębokiego brzmienia, będzie musiał najpierw wejść do menu, wybrać źródło streamingu i włączyć film. Tym razem japoński producent wysłuchał próśb klientów, tworząc sprzęt przyjazny dla użytkownika, a jednocześnie nie zapominający o pięknie i realizmie obrazu.

Pod względem designu, flagowy XR A90J to produkt premium: 55-calowy ekran otoczony został cienkimi, czarnymi ramkami. Jak zwykle otrzymujemy możliwość powieszenia go na ścianie, ale znacznie ciekawsza jest konstrukcja dołączonej do zestawu podstawy – możemy zamontować „nóżki” tak, by dolna krawędź ekranu przylegała do powierzchni stolika, lub lekko podnieść telewizor, dzięki czemu zmieścimy pod nim soundbar. Niezależnie od ustawienia, XR A90J zwraca uwagę smukłym, eleganckim wzornictwem.

Porty zwrócone są w dół oraz w bok. Łącznie otrzymujemy cztery złącza HDMI, w tym dwa kompatybilne ze standardem 2.1 (jedno z nich dodatkowo obsługuje eARC), pojedyncze wyjście optyczne audio i port LAN, jak również trzy USB-A i pojedyncze wyjście słuchawkowe. Do dyspozycji mamy także złącza głośnikowe, które umożliwią nam podłączenie elementów systemu surround w taki sposób, by telewizor przejął funkcję kanału centralnego.

Sercem tegorocznego flagowca Sony jest procesor Cognitive Processor XR, oparty na algorytmach inteligencji poznawczej. Analizują one obraz pod takim samym kątem, pod jakim podświadomie czyni to ludzki mózg, identyfikując szczególnie istotne punkty (na przykład twarze aktorów) i odpowiednio dopasowując wyświetlanie w tych strefach. Dodatkowo producent zmodyfikował konstrukcję panelu OLED tak, aby lepiej rozpraszał ciepło, co pozwoliło zwiększyć jego maksymalną jasność.

Brzmi nieźle, a w praktyce wygląda jeszcze lepiej – obraz okazał się ostry, kolorowy i żywy, a kontrasty – wyraźne nawet bez włączania HDR. XR A90J oferuje naturalną, nasyconą paletę barw o przejrzystych, trójwymiarowych bielach i głębokich czerniach oraz ostrych krawędziach kontrastowych obiektów.

Ekran szczególnie błyszczy w wyświetlaniu „organicznej” zawartości – odcienie skóry prezentują się ciepło i realistycznie, a na zbliżeniach widać każdą zmarszczkę i teksturę na twarzy aktorów. Podobnie pięknie wyglądają sceny przyrodnicze i transmisje sportowe – w tych ostatnich telewizor oferuje płynny, ostry ruch bez niepotrzebnego rozmycia. Oczywiście zawartość HDR jest dodatkowo „podkręcona” w stosunku do SDR, oferując dramatyczne kontrasty i neutralną, sugestywną paletę barw.

XR A90J to pierwszy telewizor Sony działający na Google TV. To spory krok naprzód w porównaniu z przestarzałym, ubogim i brzydkim Android TV: system zachował doskonały wybór aplikacji streamingowych, ale teraz przedstawia je w profesjonalny, przyjazny dla użytkownika sposób. Do dyspozycji otrzymujemy także sterowanie głosowe za pomocą Asystenta Google, którego możemy przywołać przez specjalny przycisk na pilocie sterowania.

Skoro już przy głosie i dźwięku jesteśmy – w XR A90J Sony po raz kolejny postawiło na technologię Acoustic Surface, która zamienia ekran w jeden ogromny przetwornik. Efekt okazał się imponujący – głosy aktorów brzmiały donośnie i klarownie, a przygrywający w tle soundtrack miał odpowiednie wyważenie i barwę. Jak to bywa w przypadku smukłych telewizorów, urządzenie miało trudności z „mięsistą” reprodukcją basów, ale problem ten da się łatwo rozwiązać przy użyciu odpowiedniego soundbara.

Na koniec warto wspomnieć także o funkcjach dla graczy. Chociaż XR A90J otrzymał aż dwa porty HDMI 2.1, w chwili pisania niniejszego artykułu nie były one jeszcze wyposażone w obsługę technologii zmiennej częstotliwości odświeżania oraz automatycznej niskiej latencji; ta pojawi się dopiero w nadchodzącej aktualizacji oprogramowania. Sam tryb gamingowy oferuje niski lag wejściowy na poziomie 18 ms, płynny i ostry obraz oraz realistyczne odwzorowanie kontrastów. Dzięki temu XR A90J zapewni nam wiele godzin zabawy w wirtualnych światach, a gdy znudzi się nam ich eksploracja, telewizor będzie gotów do przeniesienia nas do prywatnej sali kinowej.

SPECYFIKACJA