TEST: JBL Bar 800  

Zbudowanie systemu kina domowego nie powinno opierać się tylko na wyborze dużego i jasnego ekranu. Ogromne znaczenie podczas oglądania filmów, transmisji sportowych czy koncertów ma dźwięk. W ostatnich latach topowym rozwiązaniem do jego rozprowadzania po salonie są soundbary. Jedną z nowych propozycji na rynku jest model JBL Bar 800, który dzięki modułowej budowie może zmienić nasz salon w salę kinową 3D.

W zestawie JBL Bar 800 znajdziemy soundbar złożony z głównej belki oraz dwóch odłączanych głośników surround i 10-calowego subwoofera. Całkowita moc wyjściowa systemu to 720 W, która pozwoli wynieść na wyższy poziom oglądane treści, bez względu na to czy jest to pełen emocjonujących akcji film, mecz piłkarski z żywiołowym komentarzem czy gra wideo, w której każdy, nawet najmniejszy dźwięk ma znaczenie.

Przydatnym rozwiązaniem jest technologia PureVoice, która powoduje, że dialogi są wyraźne nawet przy wysokiej głośności dźwięków dochodzących z tła. Użytkownicy z pewnością docenią możliwość odpięcia głośników i dowolnego rozmieszczenia ich w pomieszczeniu. Rekomendowane jest położenie tych zasilanych akumulatorami głośników za widzami tak, aby uzyskać dźwięk dookólny, niczym w sali kinowej 3D. Rozwiązanie to jest bardzo wygodne, gdyż nie musimy martwić się o kable łączące głośniki z soundbarem i możemy je dowolnie dopinać i odpinać w zależności od oglądanego programu. Warto zaznaczyć, że głośniki odpięte od głównej belki z powodzeniem pracują przez cały dzień. Za jakość dźwięku Dolby Atmos odpowiadają dwa skierowane do góry przetworniki. Podobnie jak w innych produktach JBL, barwa jest pełna, naturalna i pozbawiona wszelkich nieczystości. Nie ma mowy o żadnych szumach czy trzaskach. Z kolei o precyzyjny bas podkreślający linię muzyki czy oglądanej audycji zadba niskotonowy głośnik z bezprzewodowego subwoofera.

JBL Bar 800 ma wbudowany moduł Wi-Fi i za pośrednictwem AirPlay, Alexy czy Chromecasta otrzymujemy dostęp do kilkuset muzycznych serwisów streamingowych. Przyjazna jest także aplikacja JBL One, która pozwala na prostą konfigurację soundbara, personalizację jego ustawień, a także przeglądanie zintegrowanych usług muzycznych.

Podczas kilku tygodni spędzonych z JBL Bar 800 doceniłem jego walory dźwiękowe, ale także możliwości połączenia z różnorodnymi serwisami oraz obsługę przez asystenta głosowego. Jego zalety przypadną do gustu użytkownikom, którzy wcześniej korzystali z podstawowych soundbarów i chcą jeszcze bardziej rozbudować system kina domowego.

