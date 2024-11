TEST: Corsair M55 Wireless

Dobrych myszek nigdy dość, zwłaszcza gdy są też w ciekawej cenie. Corsair poszerzył obecnie swoją ofertę o nowy wariant ze swojej serii M55. To prostsze modele M55 i M55 Wireless, ale z mocnym sensorem i za bardzo rozsądne pieniądze. Różnią się one tym, że drugi, testowany, jest oczywiście bezprzewodowy.

Średniej wielkości mysz nie ma w ogóle możliwości połączenia przewodem, nawet do ładowania, opiera się bowiem na klasycznej baterii AA, zapewniając długą żywotność.

M55 WS ma dwa tryby: wolniejszy Bluetooth, który wytrzymuje do 400 godzin, a także ultraszybki SlipStream (2,4 GHz), pozwalający na około 185 godzin pracy.

Producent z pewnością nie oszczędzał na sensorze, który ma aż 24 000 DPI, a mysz ma w pełni programowalne przyciski o przyzwoitej wytrzymałości fizycznej. Oczywiście wszystko jest kontrolowane i monitorowane za pomocą klasycznej aplikacji iCUE. Mysz nie ma podświetlenia RGB.

Obróbka myszy jest prosta, ale funkcjonalna, wykonana z wysokiej jakości tworzyw sztucznych, dzięki czemu wszystko pasuje i działa idealnie. Ma zmodyfikowaną powierzchnię po bokach, co pozwala na nie ślizganie się. Boczne przyciski znajdują się tylko po lewej stronie, więc jest to mysz wyłącznie dla osób praworęcznych.

Główne przełączniki przyciskowe obiecują żywotność na poziomie solidnych 60 milionów kliknięć. Koło ma klasyczny sposób działania. Wszystkie przyciski są w pełni programowalne poprzez aplikację.

Na spodzie myszy znajdują się duże powierzchnie ślizgowe, przycisk do sterowania trybami oraz miejsce do fizycznego przechowywania małego nadajnika USB 2,4 GHz. Nie zabrakło czujnika optycznego PAW3311, który ma imponujące parametry (od 200 do 24 000 DPI), nie widziane wcześniej w tak niskim segmencie cenowym. Mysz ma zdejmowany tył, gdzie pod panelem znajduje się miejsce na baterię AA.

Jest to mysz średniej wielkości, która umożliwia korzystanie ze wszystkich trzech głównych stylów chwytu. Przyciski są w zasięgu palców, a jakość przełączników jest dobra. Przy używaniu połączenia 2,4 GHz, częstotliwość raportowania 1 000 MHz zapewnia minimalne opóźnienie poniżej 1 ms, dzięki czemu jest odpowiednia nawet dla bardziej wymagających graczy.

M55 Wireless to całkiem logiczne rozszerzenie i tak już bogatej oferty myszy tego producenta. Zainteresuje ona głównie tych, którzy chcą mieć mysz bezprzewodową wysokiej jakości, a jednocześnie przystępną cenowo, zasilaną klasyczną, wymienną baterią AA. To najważniejsza rzecz, która wyróżnia ją na tle innych. Za mniej niż 250 złotych oferuje również bardzo wysokiej jakości czujnik, a także dość dobre przełączniki i godną pochwały ergonomię.

Podsumowując, jest to bardzo prosta, ale dobra, niedroga i wydajna, uniwersalna mysz bezprzewodowa.

Specyfikacja

CENA 239 PLN

239 PLN DPI 24 000

24 000 PRZYSPIESZENIE 35 G

35 G PRĘDKOŚĆ ŚLEDZENIA 300 IPS

300 IPS WAGA 85 g