TEST: realme GT 6T

realme odłożyło na półkę swoją serię smartfonów średniej klasy GT po GT Neo 3. Seria Neo nie była tak popularna jak starsze telefony GT, nie oferując wszechstronnej wydajności, biorąc pod uwagę stosunkowo wysoką cenę. W 2024 roku realme postanowiło ponownie ożywić GT, wprowadzając nie jeden, ale dwa telefony. Jest GT 6, który jest modelem premium, a także GT 6T, który ma na celu zapewnienie wszechstronnej wydajności w konkurencyjnej cenie.

realme GT 6T jest dostępny w wykończeniu srebrnym i zielonym z 8 GB RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej w cenie 2 700 PLN. Jego design jest zarówno praktyczny, jak i stylowy. Podoba mi się dwukolorowe wykończenie tylnego panelu, który ma sekcję wokół trzech wycięć na aparat, wykończoną w sposób lustrzany, podczas gdy reszta tylnego panelu ma to mgiełkowate, metaliczne wykończenie, które świeci, gdy światło pada na niego pod kątem.

Ramka, która trzyma razem przedni i tylny panel, jest płaska ze wszystkich czterech stron. Pomimo smukłego wyglądu po bokach, gdzie zbiegają się zarówno wyświetlacz, jak i tylny panel, realme udało się wcisnąć przycisk zasilania i głośności po prawej stronie, pozostawiając lewą stronę czystą. Płaskie boki, które mają ścięte krawędzie, ułatwiają również trzymanie prawdę powiedziawszy dość śliskiego telefonu.

Chociaż projekt realme GT 6T wygląda identycznie jak bardziej ekskluzywny GT 6, marka dokonała cięć kosztów. Na przykład tylny panel GT 6T można łatwo docisnąć i jest elastyczny. Nie jest wykonany ze szkła ani sztywnego poliwęglanu, ale sprawia wrażenie miękkiego plastiku.

realme może mieć swoje powody, ale efekt wydaje się trochę tani jak na smartfon ze średniej półki. Połączenie plastiku i błyszczącego wykończenia sprawia również, że jest to magnes na kurz i plamy.

Odwzorowanie kolorów jest niezłe, ale aparat ma tendencję do spłaszczania tekstur w niektórych scenach, nadając im efekt przypominający akwarelę

Biorąc pod uwagę elastyczność tylnego panelu i to, że ramka jest wykonana z poliwęglanu, byłem trochę zaskoczony, gdy dowiedziałem się, że telefon ma klasę IP65, która zapewnia dobrą ochronę przed kurzem i zachlapaniem wodą. Należy jednak pamiętać, że uszkodzenia spowodowane wodą nie są objęte gwarancją.

Duży wyświetlacz ma zakrzywione krawędzie, a realme korzysta z tego, dodając ruchomą konsolę Smart Side-bar, którą wysuwa się, przesuwając palcem po zakrzywionym boku. Ponieważ jest to panel LTPO AMOLED, jest on w stanie obniżyć częstotliwość odświeżania ekranu do 1 Hz, gdy nie jest używany, i zwiększyć ją do 120 Hz, 60 Hz lub 30 Hz, w zależności od aplikacji, zmniejszając zużycie baterii. Wyświetlacz daje wyraźny obraz nawet w bezpośrednim świetle słonecznym i ma nawet dodatkowy tryb jasności. Obsługuje również HDR10 i Dolby Vision.

Oprogramowanie telefonu ma klasyczny interfejs użytkownika realme oraz aktualizacje AI. Jedna z nich nazywa się AI Smart Loop, która rozpoznaje treść, na której długo trzymasz palec i przewiduje właściwe rekomendacje. Działa to w przypadku obrazów, zaznaczeń tekstu i zrzutów ekranu. Nie uznałem tego jednak za przydatne, ponieważ rekomendacje zawsze wydawały się podobne. To samo tyczy się AI Smart Removal, która nigdy nie potrafiła wykonać idealnej pracy w usuwaniu obiektów, nawet w najłatwiejszych scenariuszach.

Ze względu na mnóstwo bloatware i preinstalowanych aplikacji innych firm (niektórych nie można odinstalować) zauważyłem również wiele podwójnych programów. Może to być przytłaczające dla kogoś, kto jest przyzwyczajony do niemal standardowego systemu Android.

Dzięki procesorowi średniej klasy w realme GT 6T podczas codziennego użytkowania spowolnienia nie zdarzają się często, choć nie da się ukryć, że wariant z 12 GB pamięci RAM dostępny w niektórych krajach pozbawiłby części problemów ten model. Podobnie 256 GB miejsca na dane mogłoby zostać zastąpione 512 GB, również dostępnymi w wybranych państwach.

Wydajność gier była przeciętna, zwłaszcza podczas grania w bardziej wymagające tytuły pokroju Call of Duty: Mobile i Asphalt Legends Unite. Smartfon nie generował jednak przesadnego ciepła związanego z grami.

Główny aparat realme GT 6T robi zdjęcia 12-megapikselowe, które mają dobrą szczegółowość i zakres dynamiki, zapewniając dużą widoczność w ciemniejszych i jaśniejszych obszarach. Jednak kolory są nieco przesycone, a fotografowanie z 2-krotnym zoomem cyfrowym wykazuje zauważalną utratę jakości. Zdjęcia w nocy nie są bardzo ostre, ale mają niski poziom szumów. Odwzorowanie kolorów jest niezłe, ale aparat ma tendencję do spłaszczania tekstur w niektórych scenach, nadając im efekt przypominający akwarelę.

W trybie portretowym wykrywanie krawędzi jest przyzwoite, jednak zauważyłem pewne wady w złożonych scenach. Selfie uchwycone przez główny aparat wychodzą ostre, ale bardzo znacząco tracą na jakości przy gorszym oświetleniu ze względu na spłaszczone tekstury i agresywną redukcję szumów. Zdjęcia z aparatu ultraszerokokątnego są szczególnie złe, wydając się miękkie i rozmyte nawet w świetle dziennym. Szum jest pod kontrolą, ale dłuższe ekspozycje i słaba konfiguracja obiektywu sprawiają, że zdjęcia są bardzo rozmazane.

Filmy 1080p są pozbawione szczegółów podczas nagrywania nawet w świetle dziennym. Wideo 4K wygląda lepiej, ale występuje migotanie podczas rejestrowania złożonych tekstur lub skomplikowanych wzorów. Widoczny jest również szum w cieniach.

Żywotność baterii, jak oczekiwałem, jest całkiem dobra. Duża bateria dwukomorowa nie tylko ładuje się bardzo szybko, ale może z łatwością wytrzymać dwa dni przy okazjonalnym użytkowaniu. Przy korzystaniu z aparatu i gier, telefon z łatwością wytrzyma dzień z kawałkiem. Ładowanie urządzenia było równie imponujące, osiągając 90 procent od rozładowanej baterii w 30 minut i kończąc ładowanie w zaledwie 38 minut.

realme GT 6T jest dość dziwnym smartfonem, który trudno polecić jako wszechstronny. Żywotność baterii i szybkie prędkości ładowania nadal pozostają dobrymi powodami, aby z niego korzystać, ale jestem przekonany, że większość użytkowników będzie oczekiwać więcej od jego komponentów, a przede wszystkim aparatów, biorąc pod uwagę jego cenę wywoławczą.

Specyfikacja

CENA 2 699 PLN

2 699 PLN RAM 8 GB

8 GB PAMIĘĆ WBUDOWANA 256 GB

256 GB EKRAN 6,78” AMOLED 120 Hx

6,78” AMOLED 120 Hx WYMIARY 162 x 75,1 x 8,6 mm

162 x 75,1 x 8,6 mm WAGA 191 g