TEST: Sony VPL-XW5000ES

VPL-XW5000ES dla wielu może być prawdziwą rewolucją w kategorii urządzeń do wyświetlania obrazu w domu — projektor marki Sony umożliwia bowiem stworzenie nie tyle kina domowego, ale wręcz sali kinowej w naszym salonie. Postanowiliśmy sprawdzić, czy ulubione odcinki serialu i gamingowa rozgrywka będą dzięki niemu smakować jeszcze cudowniej.

Pierwszym rewolucyjnym argumentem jest zmiana źródła światła — w testowanym modelu jest to laser, który definitywnie zakończył erę projektorów lampowych Sony. Zastosowano nowe rozwiązania, które przekładają się na jakość obrazu. A na pierwszy rzut oka — klasyczny design, który w modelu VPL-XW5000ES nieco różni się od poprzedników, jednak mieści się w kanonie japońskiego producenta.

Po wyjęciu z pudełka widzimy prostą, lecz nowoczesną bryłę, z delikatnie zarysowanymi krawędziami. Sam projektor waży 13 kg i ma wymiary 460 x 200 x 472 mm. Dostępny jest w kolorze czarnym lub białym. Co ważne, producent postanowił nie zmieniać miejsca ułożenia otworów montażowych. Jeśli wymieniamy nasz poprzedni projektor Sony na VPL-XW500ES, prawdopodobnie nie będziemy potrzebować nowego uchwytu lub stojaka, na którym będzie zamocowany. Jeśli chodzi o łączność, do dyspozycji mamy porty HDMI 2.0b z sygnałem do 4K przy 60p. Sony nie wprowadziło uaktualnienia do HDMI 2.1 i w ten sposób wykluczyło 4K przy 120 Hz. Oznacza to, że projektor jest wolniejszy niż np. dedykowane monitory do gier, podobny do telewizorów BRAVIA i znacznie szybszy niż projektory poprzednich generacji. W zestawie otrzymujemy pilot z podświetlanymi przyciskami do swobodnego uruchamiania i nawigowania urządzeniem. Projektor nie ma wbudowanej aplikacji do strumieniowania, ale bezproblemowo współpracuje ze wszystkimi dostępnymi apkami dostawców treści wideo i audio.

Po uruchomieniu, od razu chcemy zobaczyć wizję, która zgodnie z zapowiedziami robi kolosalne wrażenie. Jakość wyświetlanych obrazów jest fenomenalna. Odpowiada za to laser, technologia wyświetlania SXDR, doskonały obiektyw, procesor obrazu X1 Ultimate for Projector oraz system Triluminos oferujący szeroką paletę barw. Sony opracowało nowe panele SXRD o przekątnej 0,61 cala i rozdzielczości 3840×2160 pikseli, które zapewniają obraz UHD w formacie 16:9, w porównaniu z nieco szerszymi panelami 4096×2160 DCi z poprzednich modeli. Zmiana z DCi wynika z tego, że większość treści jest dostarczana w formacie 16:9 i umożliwia projektorom wyświetlanie jej bez skalowania. Rewolucyjną zmianą jest zastosowane źródło światła — laser o natężeniu światła 2 000 lm, który w połączeniu z zaawansowanym obiektywem z autofocusem, w znaczny sposób przyczynia się do jasności obrazu, ale także jego automatycznej regulacji. Dla użytkownika oznacza to doskonałą jakość wizji, także w pomieszczeniach niezaciemnionych.

Podczas testów korzystałem z serwisów streamingowych, które oferują treści o najwyższym bitrate oraz bezstratnych płyt Blu-ray, pełnych detali, z efektownym HDR. Oglądałem animacje, filmy akcji czy stonowane sceny. Każdy rodzaj wyświetlanego obrazu był doskonale plastyczny — widziałem każdy szczegół, a jednocześnie nie czułem, że moje oczy są zmęczone. Obraz był perfekcyjnie wyważony i w połączeniu z dźwiękiem z dobrej jakości systemu audio, czułem się jak na sali kinowej. Bardziej zachowawczy w ocenie mogą być fani sportu i e sportu. W przypadku dynamicznych kadrów ze stadionów piłkarskich czy sportowych aren może nieco brakować płynności ruchu w związku ze wspomnianym brakiem 120 Hz, ale wciąż w klasie projektorów będzie to obraz przyjemny dla oka. Gracze na pewno zwrócą uwagę na niski input lag, wynoszący do 13 ms (w zależności od rozdzielczości). Rasowych gamerów może nie zachwycić, ale jak na projektor to bardzo dobry wynik, szczególnie przy możliwości doświadczenia ogrywania ulubionych tytułów na tak dużym ekranie.

Bez cienia wątpliwości zastosowane w Sony VPL-XW5000ES rozwiązania stawiają konkurencji wysoko zawieszoną poprzeczkę i najnowszy projektor w ofercie japońskiego producenta wywoła spore zamieszanie wśród użytkowników, którzy poszukują sprzętu odpowiedniego do zbudowania nie kina domowego, ale kina w domu. Cena 30 000 PLN może wydawać się wysoka, ale obecnie jest to w swoim segmencie najlepszy projektor na rynku i dostrzegą to wszyscy, którzy zaproszą go do swojego domu.

Specyfikacja