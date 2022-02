TEST: Mio MiVue 886

Kamerki samochodowe przydają się nie tylko w długiej drodze, zatłoczonym mieście lub na szczególnie niebezpiecznym odcinku – coraz więcej osób korzysta z nich także do uwieczniania pięknych tras i niezapomnianych widoków. Jeśli dzielisz się materiałami z podróży w mediach społecznościowych, na pewno wiesz, że jakość nagrań nie zawsze okazuje się godna publicznej prezentacji. Sprawdźmy, co w tej kwestii zaoferuje nam MiVue 886 – wideorejestrator z obsługą 4K i mnóstwem funkcji bezpieczeństwa.

Kamerka jest duża i solidnie wykonana. Mimo sporych rozmiarów natychmiast znalazłem dla niej wygodne miejsce na szybie, gdzie umieściłem montowany na przylepiec uchwyt. Mocowanie okazało się stabilne: MiVue 886 nie drgała w trakcie jazdy po nierównej nawierzchni i nie zmieniała kadru.

Z boku znajdują się cztery wyprofilowane przyciski, które można rozpoznać samym dotykiem; dzięki nim i ekranowi dotykowemu, sterowanie kamerką było banalnie proste. Sam ekranik również nie zawiódł moich oczekiwań: był ostry, przejrzysty i jasny, czytelny zarówno w dzień, jak i w nocy. Ponadto kamerka otrzymała polskojęzyczne menu.

Wideorejestrator od Mio umożliwia nagrywanie filmów w rozdzielczości od 1080p po aż 4K. Nagrania zapisywane są na karcie pamięci – nośnik musimy dokupić samodzielnie – w pętlach o długości 1, 3 lub 5 minut; te szczególnie ważne zablokujemy za pomocą przycisku. Dodatkowo MiVue 886 jest kompatybilna z aplikacją mobilną MiVue Pro. Jeśli zamierzamy często dzielić się klipami ze znajomymi, warto ją zainstalować; apka to najwygodniejszy sposób na przesyłanie filmów z kamery na smartfona.

Ponadto MiVue Pro umożliwia konfigurację funkcji dodatkowych: znajdowania zaparkowanego samochodu, tworzenia kopii zapasowych oraz trybu parkingowego. MiVue 886 ma wbudowany akumulator o pojemności 240 mAh, co pozwala jej pozostawać w trybie uśpienia podczas postoju; gdy czujnik przeciążeń wykryje uderzenie, wideorejestrator przebudzi się i rozpocznie nagrywanie. Do dyspozycji otrzymujemy także inteligentny tryb parkingowy z funkcją poklatkową, który wymaga jednak zewnętrznego zasilania SmartBox III.

Test nagrywania rozpocząłem od rozdzielczości 4K i 30 kl./s. W tym trybie MiVue 886 rejestruje jedne z najpiękniejszych klipów z kamer samochodowych, jakie kiedykolwiek miałem okazję oglądać. Wideo jest ostre, szczegółowe i kolorowe, zaś szerokie pole widzenia (160 stopni) dba o to, by uchwycić pełen przegląd sytuacji na drodze bez zniekształceń. W słoneczny dzień na nagraniach dało się rozpoznać każdą literę i cyfrę na tablicach rejestracyjnych przejeżdżających aut. Bardzo dobre wrażenie robiły również klipy, wykonane w słabszym, wieczornym świetle: ich najważniejsze szczegóły pozostały niezmiennie widoczne.

Nocne nagrania w trybie 4K wyglądały fantastycznie, acz po zachodzie słońca postanowiłem wypróbować nagrywanie w 1440p i 30 kl./s, ale za to z obsługą HDR. Włączenie tego trybu powoduje natychmiastowe zwiększenie kontrastów, przez co bardzo dobrze sprawdza się on na słabo oświetlonych drogach, gdzie światła nadjeżdżających z naprzeciwka pojazdów, mają tendencję do prześwietlania wideo – w MiVue 886 nie zauważyłem tego problemu. Nagrania w mniejszej rozdzielczości zajmują także mniej miejsca na karcie pamięci, co ułatwi zarejestrowanie całej podróży, bez konieczności backupu klipów w trakcie postojów.

Kamerka od Mio może również przejąć funkcję niektórych asystentów kierowcy. Do dyspozycji otrzymujemy system ostrzeżeń przed fotoradarami i odcinkowymi pomiarami prędkości, jak również możliwość skonfigurowania własnych limitów; w przypadku ich przekroczenia, urządzenie natychmiast nas o tym poinformuje. To szczególna gratka dla osób, które wybrały auto z niską wersją wyposażenia; wideorejestrator jest mimo wszystko tańszy niż większość pakietów wspomagania kierowcy w katalogach producentów.

Skoro już przy cenie jesteśmy: Mio MiVue 886 kosztuje ponad tysiąc złotych. Na pierwszy rzut oka cena ta może wydawać się kosmiczna, ale po kilku dniach spędzonych w towarzystwie kamery, uważam ją za w pełni uzasadnioną – to naprawdę fantastyczny i przyjazny dla użytkownika sprzęt.

Specyfikacja