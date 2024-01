TEST: Sony Inzone Buds

Słuchawki douszne zaprojektowane specjalnie do użytku gamingowego są nieliczne. Celem Sony Inzone Buds jest zmiana na tym polu. Model ten opiera bowiem swoje właściwości na podstawach wiodących w swojej klasie słuchawek dousznych z redukcją szumów, które w połączeniu z kilkoma interesującymi nowymi funkcjami zapewniają bardzo ciekawe doświadczenia.

Inzone Buds od razu imponują swoim eleganckim wyglądem z charakterem. Słuchawki mają częściowo matowe i błyszczące wykończenie, które wygląda dobrze, chociaż przy długotrwałym użytkowaniu mogą być podatne na tłuszcz i brud. Są dostępne w kolorze białym, który lepiej pasuje do podstawowej kolorystyki PS5, jak również czarnym.

Ani na słuchawkach, ani na etui ładującym nie ma na szczęście żadnego oświetlenia RGB. W porównaniu do słuchawek ANC o podobnej cenie, etui ładujące Inzone Buds jest masywne i grube, co sprawia, że dość trudno zmieścić je w ubraniach z małymi kieszeniami, trochę sugerując stacjonarne użytkowanie. Samo etui ma wygrawerowane logo Sony, a z tyłu port USB-C do ładowania.

Dopasowanie do domyślnych końcówek jest stosunkowo wygodne. Dotykowe elementy sterujące nie reagują zbyt szybko, a przełączanie między różnymi trybami łączności wymaga dość długiego naciśnięcia dowolnej słuchawki. Dotknięcie lewej reguluje ANC, a dwukrotne dotknięcie inicjuje połączenie przychodzące lub anuluje istniejące. Dotknięcie prawej słuchawki stopniowo zwiększa głośność, a dwukrotne dotknięcie pozwala także sterować połączeniami. Jest to trochę mylące, ale nie jest to ogromny problem.

Słuchawki Inzone Buds są wyposażone w najwyższej klasy aktywną redukcję szumów, eliminującą rozmowy w tle i hałas komunikacji miejskiej.

Wewnątrz etui ładującego Sony znajduje się bezprzewodowy klucz USB-C 2,4 GHz, który umożliwia podłączenie słuchawek do komputera PC lub konsoli PS5 oraz smartfonów. Po włączeniu słuchawki domyślnie przełączają się w tryb Bluetooth. Aby móc pracować poprzez odbiornik, należy je przestawić w tryb Transceiver. Problemem jest to, że Inzone Buds są technicznie słuchawkami Bluetooth, ale działają przez Bluetooth LE, w przeciwieństwie do bardziej popularnego Bluetooth Classic. Słuchawki odmówiły współpracy np. z MacBookiem Pro. Trzeba zatem uważać na urządzenia, z którymi będziesz używać słuchawek, aby mieć pewność, że są one z nimi kompatybilne.

Przestrzenna sztuczka dźwiękowa, którą charakteryzują się Inzone Buds, zapewnia ogólnie wciągające wrażenia z cudownym umiejscowieniem kroków i strzałów wroga

Zaletą korzystania z Bluetooth LE w porównaniu z połączeniem Bluetooth Classic jest wydłużenie czasu pracy baterii. Inzone Buds oferują łącznie 48 godzin pracy na baterii (24 godziny słuchawki i kolejne 24 godziny przez etui), co czyni je liderami w swojej klasie. Wygodne jest ładowanie przez USB-C w etui. Możesz włożyć słuchawki do case’a na 5 minut i zyskać 1 godzinę pracy na baterii.

Nie ma dedykowanej aplikacji mobilnej dla słuchawek Inzone Buds, ale można je zintegrować z centrum desktopowym Inzone Hub. Tutaj możesz włączyć obsługę dźwięku przestrzennego Sony, co wymaga konfiguracji uszu w celu utworzenia niestandardowego profilu słyszenia. Oprogramowanie jest przejrzyste i łatwe w obsłudze.

Wyposażone w te same przetworniki co najnowsze słuchawki douszne japońskiej marki z redukcją szumów, WF-1000XM5, Inzone Buds bez zaskoczenia brzmią bardzo dobrze przy odtwarzaniu muzyki. Nawet bez sztuczek z dźwiękiem przestrzennym charakteryzują się szeroką sceną dźwiękową i dobrym wyczuciem umiejscowienia, a także ogólnie ciepłym tonem, który sprawia, że przyjemnie jest słuchać bogatej gamy gatunków. Jedyne czego brakuje, to nieco więcej basu.

Ten brak wpływa w pewnym stopniu na wrażenia w grach, np. mniej efektowną prezentację w tytułach FPS, z eksplozjami o nieco zbyt płaskim wrażeniu. Jednak przestrzenna sztuczka dźwiękowa, którą charakteryzują się Inzone Buds, zapewnia ogólnie wciągające wrażenia z cudownym umiejscowieniem kroków i strzałów wroga.

Mikrofon obecny w słuchawkach Inzone Buds jest zadowalający i brzmi tak, jak można się spodziewać po zestawie słuchawek dousznych. Korzysta także z funkcji redukcji szumów AI firmy Sony, która solidnie eliminuje głośne dźwięki, takie jak pisanie na klawiaturze podczas rozmów ze znajomymi.

Sony Inzone Buds mają ograniczoną łączność, ale z tymi urządzeniami, z którymi współpracują, zwłaszcza konsolą PS5, robią to w znakomity sposób.

Specyfikacja

CENA 999 PLN

999 PLN PRZETWORNIK AKUSTYCZNY 8,4 mm

8,4 mm WODOODPORNOŚĆ IPX4

IPX4 WAGA 2x 6,5 g